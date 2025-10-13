Китай изстрелва най-голямата ракета на твърдо гориво в света в космоса: По-ефективното разполагане на спътници осигурява стратегически предимства

Китайската компания за производство на ракети Orienspace успешно изстреля най-голямата и мощна ракета-носител на твърдо гориво в света - Gravity 1, на 11 октомври. 30-метровата ракета беше изстреляна в морето край бреговете на Хайян в провинция Шандонг и изведе в орбита оптичен сателит за дистанционно наблюдение и два други експериментални сателита, пише военното издание Military Watch.

Главният конструктор и ръководител на проекта на ракетата Сюй Гуогуан заяви, че изстрелването е имало за цел да осигури допълнителна проверка на надеждността, възможностите, процедурите преди изстрелване и последователността на полета на Gravity 1, след предишен полетен тест от същия обект през януари 2024 г.

Изстрелването се случи във време, когато космическата война привлича все по-голямо внимание поради нарастващото геополитическо напрежение, като американската сателитна мрежа играе особено централна роля в подкрепа на продължаващите военни усилия на Украйна и Западния блок срещу Русия, докато Пентагонът предприе първите стъпки към разработването на първата в света космическа противоракетна система.

Ракетата Gravity 1 се състои от три основни степени и четири странични ускорителя, всички от които се задвижват от двигатели на твърдо гориво с гъвкави, люлеещи се дюзи за управление. Излетното тегло на ракетата от 405 метрични тона и тягата от 600 тона ѝ позволяват да изстрелва спътници с тегло 6,5 тона в ниска околоземна орбита или 4,2 тона в слънцесинхронна орбита на около 500 километра над земната повърхност.

Внедряването на по-ефективни ракети се счита за жизненоважно за продължаващата надпревара във въоръжаването в космоса, тъй като позволява разполагането на спътници в космоса на по-ниски разходи. Това има значителни последици за изчисленията на рентабилността по отношение на разполагането на нови оръжейни системи, като например планираната нова противоракетна система на Космическите сили на САЩ, тъй като разполагането на такива маси в орбита преди се е смятало за изключително скъпо. Западни доклади показват нарастваща загриженост относно нарастващото лидерство на Китай в космическите му бойни способности, което включва разработването на спътници, способни на противосателитни атаки.

Коментирайки производителността на ракетата Gravity 1, съоснователят и вицепрезидент на Orienspace Пен Хаомин отбеляза: „Нейната товароносимост отговаря на основните изисквания на сателитните компании, които се нуждаят от ракети за разгръщане на своите мрежи в ниски и средни орбити... Създадохме инфраструктура в космодрума Хайян, за да се справим с монтажа, тестването и предстартовата работа за Gravity 1.

Тези съоръжения, заедно с изцяло твърдогоривния дизайн на ракетата, ни позволяват да извършим изстрелване в кратки срокове - в извънредни ситуации, в рамките на 24 часа.“ Самата Orienspace е основана през 2020 г. от опитни изследователи от държавни космически предприятия, като много от дизайнерите и инженерите на фирмата, участващи в проекта Gravity 1, преди това са работили по ракетните програми Long March 5 и Long March 11, разработени от държавната Китайска корпорация за аерокосмическа наука и технологии. Това подчертава синергията между китайския частен и държавен сектор, която е ключов фактор за предимствата на ефективността на много стратегически индустрии, включително отбранителния сектор.