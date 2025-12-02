Северна Корея шокира света с нова „умна“ ракета за Су-25

Северна Корея представи нов тип крилата ракета, интегрирана в нейните изтребители Су-25 , които бяха видени за първи път по време на честванията по случай 80-годишнината на Военновъздушните сили на Корейската народна армия на летище Калма на 28 ноември, пише военното издание Military Watch.

Ракетата много наподобява немско-шведския Taurus KEPD 350, въоръжен от Южна Корея, с подобен открит сензор в носа и се очаква да революционизира възможностите на флота от Су-25. Полезността на самолети за близка въздушна поддръжка като Су-25 и американския му еквивалент A-10 все повече се поставя под въпрос, тъй като напредъкът в технологиите за противовъздушна отбрана с малък обсег ограничава способността им да останат оцелели при полет с ниски скорости и височини близо до фронтовата линия, за което са били проектирани. В резултат на това, въпреки че самолетът е въоръжен в значителен брой както от Русия, така и от Украйна, той не е играл никаква съществена роля в настоящите военни усилия на нито една от страните.

Новата конфигурация на Су-25 изглежда интегрира многослоен оръжеен комплекс и освен превоз на две от новите крилати ракети, всяка от тях носи и две тройни пускови установки, заредени или с компактни прецизно насочващи се планиращи бомби, или с ракети „въздух-земя“ с малък обсег, подобни на американските Hellfire. Този арсенал показва, че Су-25 са оборудвани да могат да поразяват цели както на дълги, така и на средни разстояния, без да е необходимо да действат близо до вражеските сили. На върха на всяко крило се вижда и една инфрачервена ракета „въздух-въздух“ с малък обсег, осигурявайки отбранителна способност „въздух-въздух“, както и ефективна способност за борба с дронове, която може да бъде безценна и за борба с противникови ударни хеликоптери. Тези местни подобрения правят севернокорейските Су-25 най-способните, виждани навсякъде по света, и потенциално единствените с жизнеспособни възможности за съвременни бойни полета в епоха, в която тези самолети все повече се пренебрегват.

Отбранителният сектор на Северна Корея е разработил бързоразвиваща се гама от усъвършенствани въздушни оръжия , което е помогнало за поддържането на остаряващия флот от бойна авиация донякъде жизнеспособен. Тези програми допълват значителния напредък в наземните балистични, крилати и ракети земя-въздух, които революционизираха отбранителните способности на страната през последното десетилетие. Разработването на системата за противовъздушна отбрана с голям обсег „Пхенге-6“ , която се счита за еквивалент на руските С-400, значително намали натиска върху изтребителния флот на страната. Усъвършенстваните програми за наземни ракети осигуриха солидна технологична основа за разработването на подобни усъвършенствани въздушни ракети, като се очаква новата крилата ракета на Су-25 да използва много от същите технологии като арсенала на страната от наземни крилати ракети.

През май 2025 г. Военновъздушните сили на Корейската народна армия за първи път получиха активни радарно насочвани ракети „въздух-въздух“. Те бяха интегрирани в ескадрила МиГ-29 и бяха изстреляни изпитателно, заменяйки относително остарелите им полуактивни управляеми ракети Р-27, доставени от Съветския съюз. Типът ракета беше представен за първи път на Националното изложение за развитие на отбраната „ Самоотбрана 2021“ през октомври 2021 г. и потенциално би могъл да бъде интегриран в изтребителите МиГ-23МЛ и МиГ-21бис на страната . Износът на военно оборудване на стойност десетки милиарди долари за Русия от 2022 г. на Северна Корея повдигна вероятността страната скоро да може да премахне по-старите типове изтребители и да получи нови самолети от Русия, евентуално включително допълнителни Су-25, които могат да бъдат модернизирани на вътрешния пазар. Появи се и възможността Северна Корея да предложи новия си пакет въоръжения за Су-25 на Русия и други чуждестранни клиенти като Беларус и Иран, за да подобри значително възможностите на собствените си флоти.