Частната аерокосмическа фирма LandSpace, базирана в Пекин, изстреля в орбита първата в страната ракета за многократна употреба, работеща с метан, ZhuQue-3, отбелязвайки важен етап в космическата програма на страната, пише Military Watch.

66-метровият ускорител беше изстрелян от центъра за изстрелване на спътници Jiuquan, като ракетата използва девет метанови двигателя в първия си етап и един вакуумен двигател във втория. Метановите двигатели горят по-чисто от традиционните ускорители, работещи с керосин, и могат да издържат на маневри с дълбоко дроселиране, необходими за прецизни кацания, което позволява използването им в ракети за многократна употреба. Това значително намалява разходите за разполагане на полезни товари в орбита. Дизайнът на ракетата ZhuQue-3 е разработен с използване на конструкции на резервоари от неръждаема стомана и други характеристики за намаляване на теглото, за да се намалят разходите и времето за производство, с цел улесняване на бързото производство и честите изстрелвания, което ѝ дава потенциал за значително ускоряване на китайската космическа програма.

По време на полета на ZhuQue-3 няколко технологии бяха демонстрирани за първи път в орбита и валидирани от инженери, включително координирано управление на клъстер от девет двигателя, множество рестартирания на двигатели в космоса, усъвършенствани техники за управление на горивото по време на безтегловностно движение по инерция и операции с дълбоко регулиране на газта. Мисията тества новите високопрецизни навигационни и насочващи системи на ракетата, които са жизненоважни за управлението на многократно използваеми ракети-носители през трудната им фаза на връщане от орбита. Това е от съществено значение, за да може конструкцията на ракетата да бъде многократно използваема. Въпреки че повечето аспекти на тестовия полет бяха успешни, опитът за постигане на сложно кацане на първия етап се провали, тъй като той претърпя аномалия по време на спускането си и се приземи твърде силно. Причината за този неуспех в момента се разследва.

Разработването на нискобюджетни ракети за многократна употреба има значителни последици за сигурността и би могло да бъде основен фактор, който ще позволи на Китайската народноосвободителна армия да разположи спътници в космоса на част от предишните разходи. Тъй като Съединените щати планират да разположат ракети в космоса за първи път по програмата „Златен купол“, разработването на ракети за многократна употреба би могло да играе ключова роля за по-достъпен пропорционален китайски отговор на това развитие. Значението на космическите активи в съвременната война е многократно демонстрирано в руско-украинската война, където подкрепата от огромната колективна сателитна мрежа на членовете на НАТО играе особено централна роля в продължаващите военни усилия срещу Русия. Това включва предоставяне на данни за насочване, стратегическо разузнаване, комуникации и влияние върху наративи сред цивилното население.

Изстрелването на ZhuQue-3 следва множество важни етапи в китайската космическа програма, включително първото в историята аварийно изстрелване в космоса на 25 ноември, изпращайки космическия кораб Shenzhou-22 до космическата станция Tiangong от близост до същия център за изстрелване на спътници Jiuquan. Това беше направено в отговор на предполагаем удар с отломки в илюминатора на предишния Shenzhou-20, който беше скачен на станцията. Възможността за аварийно изстрелване на нов космически кораб в кратък срок подчертава, че китайската космическа програма остава добре подготвена за неочаквани ситуации и може да реагира бързо на непланирани инциденти. Други забележителни постижения варират от създаването на първата в света сателитна мрежа Quantium от края на 2010-те години, която продължава да се разширява бързо, до изстрелването на най-голямата и мощна ракета-носител на твърдо гориво в света Gravity 1 през октомври 2025 г.