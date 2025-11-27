Новите богаташи в Северна Корея купуват парфюми Chanel и кожени палта, които струват колкото къща

Разликата между бедните и новобогаташите в Северна Корея се разширява, като луксозните западни стоки сега циркулират свободно сред богатите жители на границата с Китай, докато обикновените хора са изправени пред крайна бедност, съобщава South China Morning Post.

Икономическите неравенства в районите близо до границата с Китай са станали по-изразени в сравнение с периода преди възобновяването на търговията с тази страна, според Daily NK. В градове като Хьорьонг в провинция Северен Хамгьонг и Хесан в провинция Рянган трансграничната търговия през митническите служби се е увеличила, а броят на висококачествените луксозни артикули, внасяни от китайски търговци, се е увеличил.

Сред стоките, които сега се разпространяват открито в Северна Корея, са козметиката и парфюмите Chanel, които някога са били внасяни контрабандно само в малки количества като подаръци за високопоставени служители.

Изданието съобщи, че членове на зараждащата се богаташка класа, известна като „донджу“, вече сами купуват световни луксозни марки.

Според Daily NK, в град Синуйджу, на границата с Китай, богатите плащат еквивалента на 10 000 китайски юана (1400 долара) за норково палто. Това е същата цена, колкото два тона ориз или скромна къща. Семейството на диктатора Ким Чен Ун също обича луксозни стоки, но ги показва повече по време на пътуванията си в чужбина.

По време на посещение в Китай, Ким беше сниман да носи швейцарски златен часовник на стойност 19 600 долара. Сестра му, която е и негова говорителка, Ким Йо Чен, беше видяна да носи чанта Dior на стойност 6000 долара. Докато политически свързаните елити натрупват повече богатство чрез разширяване на търговията с Китай, условията на живот на обикновените жители в същите гранични региони изглежда се влошават.

Източник от провинция Рянганг каза пред Daily NK, че много домакинства вече не могат да си позволят основна изолация за зимата.

„В предишни години семействата слагаха пластмасови покривала по това време на годината, но тази зима цената е твърде висока и мнозина дори не се замислят да ги купуват“, каза източникът. Пластмасовите листове струват около 15 000 севернокорейски вона (17 долара) на квадратен метър, което е приблизително колкото 500 грама ориз на местните пазари - цена, която мнозина не могат да оправдаят на фона на продължаващия недостиг на храна.

Експертите отбелязват, че макар неравенството да се появи в началото на 2000-те години с разрастването на неформалните пазари, неотдавнашната „политизация на капитала“ представлява нови рискове за режима. Богати групи с политически връзки са консолидирали икономическата си власт, докато бедните са все по-ядосани от системата.

Наскоро „Дейли Мейл“ съобщи за публичната екзекуция на 50-годишна двойка, натрупала значително състояние чрез бизнес за ремонт и отдаване под наем на мотоциклети и велосипеди.

Севернокорейските съдебни власти определиха екзекуцията като „предупреждение за поддържане на икономическия ред и образоване на масите“, според британския вестник.