Докато Пентагонът харчи милиарди долари за остарели оръжейни програми, Китай бързо набира скорост в надпреварата във въоръжаването. Китайците създадоха цял „невидим легион“ от авангардни стелт самолети, принуждавайки американските генерали трескаво да грабнат калкулаторите си и да преосмислят военната си доктрина, предават руски медии.

През последната година Китай буквално заля света с авангардни авиационни разработки, от свръхтежкия тактически стелт самолет J-36 до тежкия изтребител J-XDS. И двата самолета се отличават с усъвършенствана безопашка конструкция, разработена за минимизиране на радарната сигнатура.

Докато светът започва да се възстановява от „технологичната бомба“, известна като дрона GJ-X, Китай отново оспорва американското въздушно превъзходство.

Скоростта, с която Китай напредва в разработването на съвременни бойни самолети, е наистина изумителна. Това вече не е „бавният и изостанал“ Китай, който Вашингтон е свикнал да вижда. Това е технологичен гигант, който не само догонва, но и надминава Съединените щати в много ключови области.

И само преди няколко дни, видео от първия полет на гигантския китайски монокрил дрон GJ-X стана вирусно в социалните мрежи.

Китайците, както винаги, са умели в пазенето на секретност до последния момент: едва през септември Западът научи за съществуването на този самолет, след като се появиха сателитни снимки от китайска авиобаза в провинция Синцзян.

Западни експерти оценяват размахът на крилете на GJ-X на приблизително 42 метра, което го поставя в рядък клас гигантски стелт дронове. Всъщност китайският безпилотен самолет ще бъде дори по-голям от легендарния американски бомбардировач B-21.

Новопубликуваното видео твърди, че показва същия GJ-X, както се вижда на сателитни изображения, въпреки че е възможно да е различно устройство с подобен дизайн.

Западни OSINT анализатори отбелязват, че китайските инженери брилянтно са използвали техника за биологичен камуфлаж, известна като контрасенчене.

В дивата природа това е моментът, в който горната страна на тялото на животното е тъмна, а долната е светла. Това оцветяване помага на организма да се слее с околната среда.

Например, в океана светлият корем на животното съответства на по-светлото небе, докато тъмният му гръб съответства на океанското дъно. Няма значение откъде погледнете (отгоре или отдолу), няма да забележите нищо. Същото важи и за GJ-X: много е трудно да го видите от сушата.

Западните експерти обсъждат бойното приложение на GJ-X. Може да е изтребител или бомбардировач. Но най-вероятно ще бъде стелт разузнавателен самолет, шпиониращ врага подобно на свръхсекретния американски безпилотен самолет RQ-180.

Американците създадоха своя дрон още в началото на 2010-те, а през 2013 г. той извърши първия си полет над Зона 51. Да, същата тази в пустинята Невада, където се смята, че са замразени телата на извънземни, заловени от ЦРУ.

Американският безпилотен летателен апарат може да остане във въздуха 24 часа на височина 18 км. Очевидно е, че китайците са си поставили за цел да надминат американските по производителност. Така че GJ-X почти сигурно ще бъде по-мощен от RQ-180.

Освен това, западни експерти сравняват китайския мегадрон с други американски разработки, като например X-47B и B-21 Raider. Тези разработки са имали трагична съдба. X-47B, разработен за ВМС на САЩ (между другото, той е разработен от Northrop Grumman, подобно на RQ-180), е извършил само тестов полет, след което проектът е бил отменен.

B-21 Raider е старателно разработен от ВВС на САЩ от 2014 г. насам, като демонстрационен полет ще се проведе през 2023 г., но не е известно кога бомбардировачът ще влезе в производство (или дори дали ще влезе).

Китайският GJ-X вероятно ще бъде разположен за патрулиране в Западната част на Тихия океан. Огромният му фюзелаж ще побере най-модерното оборудване за проследяване, наблюдение и картографиране.

Освен това, бойният изкуствен интелект, управляващ GJ-X, ще обменя непрекъснато данни с други самолети, дронове и брегови станции. Всичко това ще създаде непробиваема система за противовъздушна отбрана.