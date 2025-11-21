Силно земетресение взе жертви в Бангладеш (ВИДЕО+СНИМКИ)

Земетресение с магнитуд 5,5 беше регистрирано в Бангладеш, предаде Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC).
#Earthquake possibly felt 29 sec ago in #Bangladesh. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) November 21, 2025
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon!
Най-малко седем души са загинали, а десетки са ранени, съобщи "Асошиейтед прес", като се позова на властите. Toва се е случило при срутване на парапета на пететажна сграда в Дака.
A magnitude 5.5 earthquake struck Bangladesh near Dhaka (27 km NNE) and Tungi (18 km ENE) on Nov 21, 2025 at 10:38 local time. #sismo
Tremors felt in Bangladesh and India.
Местната пожарна служба съобщи за седем случая на сгради, повредени или засегнати от земетресението, както и един ранен. Трусът е продължил 26 секунди.
Земетресението предизвика паника сред 170-милионното население на страната, което е с мюсюлманско мнозинство и беше в почивка. Репортери на АФП в Дака предадоха за хора, плачещи по улиците.
Трусът е с дълбочина от 10 километра, уточни центърът. Земетресението е настъпило в 10:38 ч. местно време близо до град Нарсингди, на около 30 км североизточно от столицата на страната Дака.
Американският институт за геологически изследвания предполага, че е възможно да има значителен брой жертви. Трусът е усетен и в Индия, на повече от 325 километра от епицентъра, където жители споделят, че се е усетило люлеене. Десетки са излезли в паника от домовете си, уплашени от възможни срутвания.
A 5.7-magnitude #earthquake shook Dhaka and several parts of #Bangladesh this morning, sending residents rushing outdoors as buildings trembled across the capital.— DD News (@DDNewslive) November 21, 2025
The quake struck at 10:38 am, with its epicentre in Madhabdi under Narsingdi district, according to Meteorologist… pic.twitter.com/tkOPDXkdaN