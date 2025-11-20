Отново: Силно земетресение удари Турция (ВИДЕО)

Автор: Труд онлайн
Днес в района на град Бахче, в югоизточния турски окръг Османие, беше регистрирано земетресение с магнитуд 4,4 по Рихтер, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на турската служба за бедствия и извънредни ситуации АФАД.
Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети.
Властите продължават да следят ситуацията.
DEPREM ANI KAMERADA— Yeni Asır (@yeniasir) November 20, 2025
Osmaniye'de 4.4 büyüklüğündeki depreme lokantada yakalanan vatandaşların panikle kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/3D53Wg2HAM