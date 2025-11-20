Турция преименува Централна Азия на „Туркистан“ в учебниците

Терминът „Туркистан“ е историческо наименование

Турция замени термина „Централна Азия“ с „Туркистан“ в националната си училищна програма, съобщава Turkish Minute.

Министърът на образованието Юсуф Текин обяви промяната в Анкара и заяви, че новото име ще подкрепи единството в това, което правителството нарича „тюркски свят“.

Текин заяви, че министерството премахва географски термини, които според него имат имперски корени, и че учебната програма трябва да отразява историческия речник на Турция.

Той заяви, че предишните правителства са позволили чуждестранни концепции да формират разбирането на турските ученици за региона, и добави, че иска училищните програми да подчертават идеите от това, което той нарича турската държавна традиция, фокусирана върху правата на човека и върховенството на закона.

Терминът „Централна Азия“ се отнася за Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан.

Терминът „Туркистан“ е историческо наименование, което се е използвало за областите, където са живели тюркоезичните народи, преди да бъдат очертани съвременните граници на Русия, Китай и централноазиатските републики.

Терминът се използва и от уйгурските групи за региона в западната част на Китай, който китайските власти наричат Синдзян.

Промяната отразява стремежа на Анкара да представи Турция като културен център на тюркоезичните държави чрез Организацията на тюркските държави.

