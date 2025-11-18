Пакистан показва огнева мощ с китайските Z-10ME-II

Пакистанският армейски авиационен корпус разположи новозакупени китайски ударни хеликоптери Z-10ME-II за участие в комбинираните огневи учения Raad ul Fatah, отбелязвайки дебюта на самолета и позволявайки му да демонстрира значителните си възможности за близка въздушна поддръжка, пише военното издание Military Watch.

Проведени на полигона Tilla в Джелум, самолетът прелетя редом с доставените от САЩ ударни хеликоптери AH-1F Cobra на армията от времето на Студената война в координирани профили на бойни стрелби, в това, което беше описано като демонстрация на огнева мощ в пълен спектър. Z-10 беше закупен като директен заместител на AH-1F, като доставката на самолета беше потвърдена за първи път през юли.

Z-10ME-II е значително подобрен вариант на хеликоптер, който за първи път влезе в експлоатация през 2009 г., и интегрира нов двигател WZ-16, който подобрява летателните му характеристики и издръжливост. Вариантът може да носи до 16 противотанкови ракети HJ-10 , като този разширен капацитет за превоз на оръжия запълва разликата в огневата мощ с по-тежките американски и руски конструкции като AH-64 Apache и Ми-28.

Китайските въоръжения придобиват все по-голям престиж в Пакистан, като най-известният им скорошен успех са съобщенията за свалянето на между един и четири изтребителя Rafale на индийските военновъздушни сили от изтребители J-10C по време на сблъсъци в началото на май 2025 г., което причини голяма PR катастрофа за програмата Rafale.

По-лек и по-евтин еквивалент на J-10C, JF-17 Block III, в момента се закупува в значителни количества.

Пакистанските възможности за водене на въздушна война бяха допълнително засилени чрез неотдавнашни поръчки на системи за противовъздушна отбрана с голям и среден обсег HQ-9 и HQ-16, които за първи път предоставят на страната способен ракетен капацитет земя-въздух. В момента се съобщава, че се обмислят допълнителни нови поръчки на китайски самолети и ракетни системи земя-въздух, включително системи за ранно предупреждение и управление KJ-600 , противобалистични ракетни системи HQ-19 и изтребители от пето поколение J-35.