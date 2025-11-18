Пхенян: Ядренo домино заплашва региона след споразумението САЩ–Южна Корея за подводници

Още по темата: Русия предоставя технологии на Северна Корея и ракети на Венецуела 11.11.2025 09:12

Северна Корея ще предприеме реалистични контрамерки

Северна Корея осъди споразумението между Южна Корея и САЩ за изграждане на ядрено задвижвани подводници, като в коментар на държавните медии заяви, че сделката ще предизвика „ядрено домино“.

Миналата седмица южнокорейският президент Ли Дже Миунг обяви финализирането на дългоочакваното споразумение за сигурност и търговия със Съединените щати, включващо планове за развитие на атомни кораби, съобщава AFP.

Сеул заяви, че е осигурил „подкрепа за разширяване на правомощията ни по отношение на обогатяването на уран и преработката на отработено гориво“.

В първите си коментари в отговор на споразумението, ядрената сила Северна Корея отвърна, че програмата за подводници е „опасна опитна за конфронтация“.

Споразумението е „сериозно развитие, което дестабилизира военната ситуация в Азиатско-тихоокеанския регион извън Корейския полуостров и води до невъзможност за ядрен контрол в глобален мащаб“, се казва в коментар, публикуван от официалната корейска информационна агенция.

Притежаването на ядрени подводници от Южна Корея „неизбежно ще доведе до „ядрен домино ефект“ в региона и ще предизвика ожесточена надпревара във въоръжаването“, добави Пхенян. В него се казва също, че „КНДР (Северна Корея) ще предприеме по-оправдани и реалистични контрамерки“ поради „конфронтационните намерения“ на двете страни.

Държавните медии на Северна Корея съобщиха през октомври, че са провели деветия и последен тест на балистичен двигател, което показва, че в следващите месеци може да бъде проведено пълно изстрелване на нова междуконтинентална балистична ракета.

Предложение за военни преговори

Коментарът идва само ден след като Сеул предложи военни преговори с Пхенян, за да се предотвратят сблъсъци по границата, което е първото подобно предложение от седем години насам.

Президентът Ли също предложи да се проведат по-широки дискусии с Северна Корея без предварителни условия, което е рязка промяна в сравнение с агресивната позиция на неговия консервативен предшественик.

В отговор на коментара президентската канцелария на Южна Корея заяви, че страната „няма враждебни намерения към Северна Корея, противно на мнението на Корейската централна информационна агенция“.

Споразумението между Южна Корея и САЩ имаше за цел „защитата на нацията и укрепването на съюза за сигурност между Корея и САЩ“, заяви президентският говорител Кан Ю-джунг.

Коментарите на Северна Корея показват опасенията на ядрената държава, че ако Южна Корея придобие атомни подводници, „това може да се превърне в стъпка към постигането на статут на полуядрена държава“, заяви пред AFP Ян Му-джин, професор в Университета за севернокорейски изследвания в Сеул.