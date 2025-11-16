Новият премиер на Япония иска разполагане на американски ядрени оръжия в страната

Токио е на път да преразгледа статута си на безядрена държава

Японският премиер Санае Такаичи планира да преразгледа Трите принципа на националната политика от 1967 г., които забраняват на страната да притежава, произвежда или разполага ядрени оръжия, съобщава японското издание Mainichi. Инициативата идва на фона на актуализирането на ключови документи за национална сигурност.

По-конкретно, Такаичи предлага премахване на забраната за внос на ядрени оръжия, тъй като това отслабва потенциала на САЩ за възпиране. В момента Вашингтон не може да разполага такива оръжия във военните си бази в Япония или на кораби, акостиращи в нейните пристанища.

Въпросът първоначално ще бъде обсъден в рамките на управляващата Либерално-демократическа партия, водена от Такаичи, и с коалиционни партньори. Консултациите ще започнат следващата седмица. Ако партиите постигнат единна позиция, тя ще бъде представена като препоръка към правителството, след което премиерът ще вземе окончателното решение.

На 11 ноември, по време на реч пред парламента, Такаичи избегна отговор на въпроса дали Япония ще продължи да се придържа към трите принципа за неядреност. Тя отбеляза, че сега не е моментът да се правят каквито и да било изявления по въпроса, а също така заяви, че китайско нападение срещу Тайван може да създаде ситуация, „застрашаваща оцеляването“ на Япония и би позволило на страната да упражни правото си на колективна самозащита.

Това предизвика остра реакция от Пекин. Такаичи преди това заяви, че ако сигурността на Япония зависи от Съединените щати, тогава властите трябва „внимателно да обсъдят“ настоящите ядрени ограничения.

Кремъл изрази загриженост, че Япония демонстрира намерения за промяна на неядрения си статут. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Москва следи отблизо изявленията на Такаичи по този въпрос.

Националната стратегия за сигурност на Япония е актуализирана за последно на 16 декември 2022 г. Тя предвижда правото на страната да предприема контраатаки срещу цели на територията на потенциален враг. За да постигне това, тя планира да увеличи обхвата на ракетите Тип-12 на Силите за самоотбрана, да разработи собствени хиперзвукови оръжия и да закупи американски крилати ракети „Томахоук“. Документът също така призовава за увеличаване на военните разходи до 2% от БВП до 2027 г., но Такаичи обеща, че тази цел ще бъде постигната предсрочно.