Китайският безпилотен бомбардировач CH-7 извърши първия си полет

Последиците от разработването на CH-7 са изключително важни за баланса на силите в Тихия океан

Китайският безпилотен бомбардировач CH-7 със стелт функция и голям обсег извърши дългоочаквания си първи полет, като на 12 ноември бяха публикувани кадри, потвърждаващи, че програмата е навлязла в етапите на летателни изпитания. Самолетът беше представен за първи път през ноември 2024 г., съвпадайки точно с авиошоуто в Джухай , по време на изпитания на пистата. Разработен от 11-ти изследователски институт на Китайската корпорация за аерокосмическа наука и технологии (CASC), дизайнът на летящото крило на безпилотния бомбардировач показва силен акцент върху стелт възможностите и потенциално намерение за проникване във вражеското въздушно пространство на голяма височина, за да се поразяват цели с помощта на прецизно насочвани бомби. Разработката на самолета има потенциал да промени играта по отношение на способността на китайските военновъздушни сили да поразяват цели в Западния Тихи океан, включително военни кораби и военни съоръжения на Западния блок от Япония до Филипините и Сингапур, пише Military Watch Magazine.

След представянето на CH-7 беше представен много по-тежък тип безпилотен стелт бомбардировач с неизвестно наименование, който изглежда е стратегически самолет за междуконтинентален обсег. Междуконтиненталният бомбардировач има размах на крилете, значително по-широк от този на B-21 Raider, който в момента се разработва за ВВС на САЩ, и беше видян за първи път на сателитни снимки през юни, преди да извърши първия си полет през октомври. И двете програми показват достатъчна увереност в автоматизацията, за да позволят на безпилотните летателни апарати да извършват бомбардировачни операции на най-чувствителните и най-интензивни нива, за разлика от Съединените щати, които изграждат B-21 като пилотиран самолет, макар и с намалени изисквания за пилоти от двама на само един.

Размахът на крилете на CH-7 от 26 метра е по-малък от 33-метровия размах на крилете на бомбардировача H-6, който е в експлоатация в момента, въпреки че по-ефективният дизайн и липсата на нужда от пилотска кабина и животоподдържащи системи биха могли да му позволят да запази по-голям обхват и подобен капацитет за носене на оръжия. По този начин на самолета могат да бъдат възложени подобни роли на флота от H-6 , с по-голям фокус върху операции с по-висок риск по-близо до добре защитено вражеско въздушно пространство. Последиците от разработването на CH-7 са изключително важни за баланса на силите в Тихия океан, като няма други известни държави, които да разполагат с дори отдалечено сравними самолети. Програмата следва големия китайски успех в разработването на самолети-невидимки, като страната в момента е единствената, която серийно произвежда два напълно различни типа изтребители от пето поколение едновременно, като същевременно е водеща в света в разработването на изтребители от шесто поколение. Технологии като стелт покрития, радари и композитни материали от тези програми вероятно ще бъдат от полза за програми като CH-7 и неговия по-тежък междуконтинентален аналог.