Къде е „квантовият мозък“ на Китай и световният център на напредналите технологии през XXI век?

Китай стана първата страна в света, която продаде атомни квантови компютри, Hanyuan No. 1.

Купувачът беше Пакистан, един от ключовите съюзници на Китай. Ключът към успеха му беше, че Китай използваше компоненти, произведени в страната. Това означава, че инженерите от Ухан (и новият компютър е тяхно творение) са напълно независими от чуждестранните вериги за доставки. Това означава, че те не зависят от санкции, колебания в цените или дори просто от лошото настроение на Доналд Тръмп, пише онлайн изданието „Свободна преса“.

Квантовите изчисления са една от най-революционните технологии на 21-ви век. Те засягат почти всеки аспект от живота ни, точно както невронните мрежи.

Преди това квантовите компютри можеха да работят само при много ниски температури, но Hanyuan No. 1 изисква само стайна температура. Екипи от университета Ухан, Zhongke Kuyuan Technology, Optics Valley Optoelectronics Innovation Center, Института за квантова наука и технологии Ухан и Университета за наука и технологии Хуаджун си сътрудничиха по създаването на компютъра.

Ханюан № 1 има процесорна мощност от 100 кубита. За да го поставим в перспектива, това е приблизително същото като „обикновения“ суперкомпютър, инсталиран в Националната лаборатория „Лорънс Бъркли“ в Калифорния.

Китайският квантов компютър обаче не е по-голям от конвенционалния и консумира десет пъти по-малко енергия от подобни чуждестранни компютри.

Освен това, новият компютър ще демократизира достъпа до квантовите изчисления. Сега абсолютно всеки потребител – дори без задълбочени познания по физика – може да използва алгоритми за квантови изчисления.

Както пише The Quantum Insider, това означава, че квантовите изчисления вече не са запазена марка на тесен кръг специалисти и стават достъпни за широк спектър от научни и индустриални задачи.

Според Hubei Daily, над 50 университета и компании по целия свят вече са се присъединили към проекта за квантови изчисления на Китай. Неговото „ядро“ е първият в Китай център за квантови изчисления с неутрални атоми. Той е изграден върху няколко клъстера от машини, които предоставят непрекъснати, 24/7 изчислителни услуги.

Защо изобщо може да са необходими подобни услуги?

Ето само няколко примера.

Материалознание. Квантовите компютри (които могат да симулират взаимодействията на атоми и молекули с безпрецедентна точност) правят възможно създаването на нови материали с уникални свойства за енергетиката, строителството, електрониката и други индустрии.

Фармацевтични продукти. Квантовите изчисления могат да моделират сложни молекулярни взаимодействия, помагайки на изследователите да предскажат ефикасността и безопасността на нови съединения. Това следователно ще ускори процеса на откриване и тестване на нови лекарства.

Финанси. Квантовите компютри позволяват по-точен анализ на финансовия риск, оптимизиране на инвестиционния портфейл и разработване на нови финансови инструменти.

Логистика. Тъй като световната икономика става все по-сложна, трябва да се решават все по-сложни проблеми, включително маршрутизиране на превозни средства и управление на веригата за доставки. Квантовите компютри също помагат тук.

Изкуствен интелект. Квантовите изчисления правят възможно създаването на по-мощни и ефективни алгоритми за машинно обучение. Това означава, че невронните мрежи ще станат още по-умни.

Криптография. Разработване на нови, по-сигурни и устойчиви на хакерски атаки методи за криптиране, което е жизненоважно за военните, бизнеса и финансите.

Очаква се центърът да обслужва над хиляда корпоративни клиенти годишно. „Квантовият мозък“ на Китай се намира в провинция Хубей, в индустриалната зона Оптикс Вали.

Провинциалните власти напълно подкрепят това ноу-хау, превръщайки Хубей не само в китайски, но и в световен център за квантови технологии. Разработчиците вече са привлекли поръчки на обща стойност над 40 милиона юана (приблизително 6 милиона долара). Сред първите клиенти е дъщерно дружество на гиганта China Mobile.