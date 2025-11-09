Силно земетресение край Япония, обявиха опасност от цунами

Японската метеорологична агенция съобщи, че днес е било регистрирано силно земетресение с магнитуд 6,7 по предварителни данни край северното крайбрежие на Япония, предаде Асошиейтед прес.
Земният трус е разтърсил бреговете на японската префектура Ивате и е бил на дълбочина 10 км под морската повърхност.
Япония издаде предупреждение за опасност от цунами в префектура Ивате, съобщи телевизия Ен Ейч Кей (NHK), като призова жителите да се отдалечат от крайбрежните райони.
Очаква се вълната цунами да бъде с височина около един метър, допълни японската обществена телевизия.
[17:03, 09 Nov. JST] #Earthquake Information— Japan Earthquakes (@quakes_jpn) November 9, 2025
Max Intensity: 4
Magnitude: 6.7
Depth: about 10km
Epicenter: Off the Coast of Sanriku
Tsunami: Warning or Advisories are in effect pic.twitter.com/N22nLLaPCa