Северна Корея заплашва САЩ и Южна Корея: Какво разгневи Ким Чен Ун

Северна Корея заплаши с „офанзивни действия“ в отговор на преговорите за сигурност между САЩ и Южна Корея и последните съвместни военни действия на съюзниците. Това съобщава РБК-Украйна.

Изявлението дойде ден, след като Северна Корея изстреля балистична ракета в Японско море, което според Пхенян е в отговор на новите санкции на САЩ срещу лица и организации, заподозрени в участие в киберсхеми за пране на пари.

Сеул осъди изстрелването. Министерството на отбраната на Южна Корея нарече действията на Пхенян „провокация“, а критиките му към преговорите между САЩ и Южна Корея – „жалки“.

Но Куанг-чхол също критикува посещението на министрите на отбраната на САЩ и Южна Корея в демилитаризираната зона и разговорите им в Сеул, обвинявайки съюзниците, че се стремят да „засилят възпирането срещу Севера“ и да интегрират своите ядрени и конвенционални сили.

„Това е открито доказателство за тяхната враждебна позиция – да се съпротивляват на КНДР докрай“, каза той.

Ситуацията беше допълнително изострена от пристигането на американския ядрен самолетоносач „Джордж Вашингтон“ в Пусан след съвместни учения на военновъздушните сили на САЩ и Южна Корея. Пхенян нарече подобни действия пряка заплаха за своята сигурност.

В отговор Но обеща, че Северна Корея ще „покаже повече офанзивни действия за осигуряване на мир със сила“.

Индо-тихоокеанското командване на САЩ заяви в изявление, че последното изстрелване на ракета не представлява заплаха за САЩ или техните съюзници, но подчерта, че то „подчертава дестабилизиращия характер“ на поведението на Пхенян.Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен Ун, но срещата така и не се състоя. Въпреки това Белият дом намекна, че възможността за разговори остава отворена.