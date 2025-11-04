Северна Корея увеличава разполагането на сили в Русия, като над 10 000 души осигуряват границите с Украйна

Националната разузнавателна служба на Южна Корея (NIS) съобщи, че Северна Корея е започнала прехвърлянето на хиляди военни към Русия, за да подкрепят руските операции във войната срещу Украйна, пише Military Watch.

По време на закрито изслушване пред парламентарната комисия по разузнаване на 4 ноември NIS е докладвала, че близо 10 000 севернокорейски военнослужещи вече са разположени в района на руско-украинската граница, където изпълняват охранителни функции. Допълнителни около 1000 бойни инженери участват в разчистване на мини, а още 5000 строителни работници от Северна Корея са пристигнали в Русия от септември насам, за да подпомогнат възстановителните дейности в спорни територии, контролирани от Москва и Киев.

Според разузнавателната служба севернокорейската армия поддържа специални програми за обучение и подбор на кадри с цел изпращане на нови контингенти в подкрепа на руските сили. Сеул отбелязва и зачестилите посещения на висши представители на севернокорейската оръжейна индустрия в Русия.

Засиленото сътрудничество между Москва и Пхенян не е изненадващо. Още през юни секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу потвърди, че Корейската народна армия ще изпрати 1000 сапьори и 5000 военни инженери за участие в разминирането и възстановяването на Курската област. По това време се появиха и информации, че около 5000 севернокорейски индустриални работници са командировани в завода „Алабуга“, където Русия произвежда безпилотните апарати „Геран-2“.

В началото на септември лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун заяви, че страната му ще продължи да оказва подкрепа на Москва. „Както казах и преди, ако има начин да помогнем на Русия, ще го направим – това е наш братски дълг“, посочи Ким. Руският президент Владимир Путин от своя страна подчерта „специалния, доверителен и приятелски характер“ на отношенията между двете държави и благодари за приноса на севернокорейските войници при отблъскването на украинските атаки в Курска област.

Към второто тримесечие на 2025 г. почти половината от артилерийските боеприпаси, използвани от руската армия, са с произход от Северна Корея. Някои руски подразделения вече разчитат почти изцяло на севернокорейски доставки. Съобщава се също, че севернокорейски артилерийски части, включително батареи със 170-милиметрови самоходни оръдия, са разположени на фронта.

Ръководителят на украинското военно разузнаване генерал-лейтенант Кирило Буданов подчерта, че тези оръдия се отличават с голям обсег и висока точност, което значително затруднява украинските сили. На фона на недостига на руски основни бойни танкове се появиха спекулации, че Москва може да започне да получава и севернокорейски танкове „Чонма-2“.