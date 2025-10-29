Северна Корея е изстреляла стратегическа крилата ракета в Жълто море

Северна Корея е извършила изпитание на стратегическа крилата ракета в Жълто море, съобщи информационна агенция Йонхап , позовавайки се на Корейската централна информационна агенция (ЦТАК).

Северна Корея представи новата си ракета „Хвасон-20“ на военен парад.

Според агенцията, тестът на 28 октомври е проведен от Главното управление по ракетна техника и е наблюдаван от секретаря на Централния комитет на Корейската работническа партия Пак Чун-чон.

Последният тест на Северна Корея е бил на 22 октомври, когато тя изстреля два нови хиперзвукови самолета като част от програмата си за развитие на отбранителния си капацитет, съобщи KCNA.