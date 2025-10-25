Най-големият самолетоносач в света се строи в китайската корабостроителница Дайлиан: Какви възможности се очакват?

Rзображенията, направени в корабостроителницата Далян в Североизточен Китай, показват, че се постига значителен напредък в ранните етапи на строителството на следващия суперносач на страната, пише военното издание Military Watch.

Корабостроителната индустрия на страната е завършила три носача, способни да поберат пилотирани самолети с неподвижни крила, включително първия си суперносач „ Фуджиан“ , който беше заложен някъде през 2015 г. и спуснат на вода през юни 2022 г. С водоизместимост от 80 000 тона, „ Фуджиан“ е най-големият военен кораб в света извън ВМС на САЩ и е единственият неамерикански суперносач, разположен навсякъде по света. Очаква се „ Фуджиан“ да бъде единственият кораб от своя клас, като неговият наследник, разработен по програмата Type 004, според съобщенията ще измести между 110 000 и 120 000 души, което го прави най-големият военен кораб, строен някога.

Спекулира се, че новият суперносач е разработен като първият от нов клас, като няколко други кораба със същия дизайн вероятно ще го последват. Сателитни изображения от Далян показват, че е започнало модулно сглобяване на корпусни секции, което би било първа стъпка към строителството, съвпадаща с очакваното приключване на морските изпитания на „Фуджиан“.

Редица доклади сочат, че новият суперносач ще бъде с ядрен двигател, като доклади, публикувани през ноември 2024 г., показват, че близо до град Лешан се изгражда прототип на наземно базиран ядрен реактор, предназначен за захранване на надводни военни кораби. Използването на ядрена енергия би осигурило на суперносача значително по-висока издръжливост от тази на „ Фуджиан“ , което би му позволило да оперира в далечните морета, без да разчита на поддръжка за презареждане с гориво, като същевременно му позволява да поддържа по-високи скорости за по-дълги периоди.

Ядрените надводни кораби в момента са рядкост, като единствените примери са 11-те суперносача на ВМС на САЩ, малкият френски самолетоносач „Шарл дьо Гуал“ и двата руски крайцера клас „Киров“ . Въпреки предимствата си, такива кораби са значително по-скъпи както за производство, така и за поддръжка, което повдига въпроси относно рентабилността на разработването от Китай на суперносач с ядрен двигател, ако той е предназначен предимно за експлоатация в Западната част на Тихия океан.

Разширяването на военноморските операции в Тихия океан, включително за учения близо до бреговете на Съединените щати, би могло да даде основание за инвестиране в такъв кораб. Западните заплахи за китайските търговски пътища в далечните морета, включително в Арктика и към Югоизточна Азия, също предоставят важна обосновка за инвестиции.

Програмата за самолетоносачи на Китай постигна много значителен напредък през последните години, не само интегрирайки първата в света електромагнитна задвижваща система, разработена не от САЩ, на кораба „Фуджиан“ , но и внедрявайки в експлоатация въздушно крило на кораба, което в много отношения е най-способното в света. Очаква се изтребителите J-35 и J-15T , електронният атакуващ самолет J-15D и KJ-600 AEW&C, които формират ядрото на въздушното крило на „Фуджиан“ , също да бъдат разположени на новия по-голям самолетоносач, потенциално в по-голям брой. Тъй като се очаква Китай да въведе в експлоатация първите си изтребители от шесто поколение в началото на 2030-те години и да поведе света с няколко години в това отношение, възможността изтребител от шесто поколение, базиран на самолетоносач, също да бъде разположен на новия суперносач до средата на десетилетието е много важна.