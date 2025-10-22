Китайските подводници стават все по-тихи и по-смъртоносни

Китай прави големи стъпки в областта на самолетоносачите

Китайската подводна флота, която отдавна е шумна и остаряла, става все по-тиха и смъртоносна, предупреждава нов анализ, тъй като тя намалява разликата със САЩ в рамките на Първата островна верига – поредица от острови, които биха могли да формират предната линия на бъдеща битка в Тихия океан.

Тези подобрения, заедно с китайските противоподводни оръжия и разработването на „Подводната Велика стена“, могат да създадат проблеми в Първата островна верига за американските подводници, ако Пекин и Вашингтон влязат във война, особено за Тайван.

В евентуален конфликт между САЩ и Китай в Западния Тихи океан, Първата островна верига, която се простира от Япония до Филипините и обгражда китайското крайбрежие, вероятно ще бъде от стратегическо значение. Американските военни очакват Китай да се опита да им откаже достъп и контрол в региона, като заплаши американската въздушна сила, както и военноморската сила, пише Business Insider.

За американските подводници многослойната мрежа от сензори и противоподводни системи на Китай, както и флотът му от все по-мощни подводници, са основни пречки за вероятната им роля в евентуална война с Китай: торпедиране на китайски кораби и удари с ракети по военни бази.

Анализаторите от Royal United Services Institute, командир Едуард Блек и Сидхарт Каушал, написаха тази седмица, че разширяващата се мрежа от подводни сензори и тихи дизелови подводници на Китай „може да представлява реално предизвикателство за подводниците на САЩ и други съюзници“, които се опитват да защитят Тайван в рамките на Първата островна верига.

Китайският подводен флот се състои предимно от конвенционални дизело-електрически подводници, неядрени системи, които се нуждаят от презареждане. От десетилетия се строят ядрени подводници, но те отдавна се считат за по-шумни от американските. Шумната подводница се засича по-лесно и е уязвима на атака.

Като цяло обаче Китай е направил подобрения с всеки нов тип или клас дизел-електрически и ядрени подводници и се гордее с корабостроителните и производствени капацитети, които му позволяват да строи подводници по-бързо от САЩ. Вашингтон в момента се сблъсква с големи закъснения и надхвърляне на разходите по голяма част от корабостроителните си програми, включително новите подводници.

Китай също така е заменил много от по-старите си подводници с по-нови. Прогнозите сочат, че до 2030 г. страната ще разполага с 55 неядрени атакуващи подводници, 13 ядрени атакуващи подводници и осем ядрени балистични подводници, което представлява ръст от общо 10 кораба в сравнение с 2020 г.

Документи като Докладът на Военноморското училище на САЩ за китайските подводници от август 2023 г. са оценили, че Китай е на прага на производството на „ядрени подводници от световна класа“ и че работата му в областта на ядреното задвижване, технологиите за заглушаване, сензорите и оръжейните способности го доближават до нивото на някои от по-модерните подводници на Русия.

С нарастващия си капацитет и възможности на корабостроителниците, Китай може да продължи да строи нови подводници и да ги превърне в още по-страхотни заплахи. Както пишат Блек и Каушал, „ако качествените подобрения се съчетаят с внушителни производствени възможности, Китай вероятно ще започне да оспорва военното морско господство на САЩ под вълните“.

Дългосрочните инвестиции на цялата държава в способности, които позволяват да се засичат подводници в ключови морски проливи, също поставят предизвикателства пред американските подводници, опериращи в района в случай на потенциален конфликт.

През последните години Пекин реализира проект за „подводна Велика стена“ в Южнокитайско море, предназначен за проследяване на надводни и подводни плавателни съдове. Оборудването варира от оръжия на собствените му кораби и безпилотни системи до мрежа от подводни хидрофони, които демонстрират способността на Китай да наблюдава обширни морски райони, особено в Първата островна верига. САЩ експлоатират подобни системи за наблюдение, които пресичат стратегически точки и общи оперативни райони.

Този тип сензори позволяват на командира на флота да открива движението на вражески подводници и да реагира бързо, например като премести уязвимите конвои и изпрати атакуващи подводници да ги преследват.

Други технологични разработки също имат за цел да подобрят сензорните възможности на Китай в региона. Блек и Каушал цитират скорошни китайски статии, в които се твърди, че напредъкът в изкуствения интелект „ще улесни откриването и проследяването дори на най-тихите подводници, дори при използване на активни техники за заблуда и избягване. Това ще намали шансовете за оцеляване на вражеските подводници „до 5%“.

Макар да не е ясно колко надеждно може да бъде това изкуствено интелект, а Китай все още се нуждае от инвестиции в хардуер в определени райони на региона, новината показва, че Китай счита тази технология за полезна, за да попречи на САЩ и техните съюзници и партньори да се движат в някои от тези води.

В сценарий на война мрежата от сензори може да принуди американските подводници да останат на по-голямо разстояние, което ще ограничи възможностите на Вашингтон. Има обаче ограничения, включително дали Китай може да насити сензорите си извън добре определени области, отбелязват Блек и Каушал.

Но развитието на китайската подводна флота и продължаващите инвестиции в противоподводна война и сензорни технологии могат да породят сериозни опасения за САЩ, ако те решат да се намесят в блокада или инвазия на Тайван.