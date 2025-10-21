Китай представи първия си тежък щурмов хеликоптер Z-20T, разработен като допълнение към по-лекия Z-10. Новият модел беше показан по време на Седмото изложение на хеликоптери в Тиендзин, където демонстрира летателни маневри и способности, сравними с най-съвременните бойни вертолети в света, пише Military Watch.

Хеликоптерът направи първата си публична поява на военния парад на 3 септември, като съчетава въздушно-транспортни функции с интегрирана огнева мощ в една платформа. По време на демонстрациите пилотите изпълниха висящи завои и О-образни кацания, подчертавайки приложимостта на машината в реални бойни условия.

Заместник-главният конструктор в Китайския институт за изследване и разработка на хеликоптери, Джу Минфън, обясни, че Z-20T е проектиран за щурмово-транспортни и въздушно-десантни операции в планински, горски и урбанизирани райони. По думите му машината може да удря високостойностни цели на противника, да противодейства на наземни и въздушни заплахи в равнинни и високопланински региони и да осигурява огнева поддръжка на сухопътните войски.

До разработката на Z-20T, само Русия и Съединените щати имаха в арсенала си тежки бойни хеликоптери от този клас – руски модели като Mi-24, Mi-28, Mi-35, Ka-50 и Ka-52, както и американския AH-64 Apache. За разлика от тях, новият китайски хеликоптер не е изцяло нов проект, а вариант на средния транспортен Z-20, който влезе на въоръжение през 2019 г.

Въпреки че Z-20T не е толкова тежко брониран и не притежава същата степен на огнева мощ като руските и американските му аналози, той предлага значително по-голяма оперативна гъвкавост. Според Джу Минфън, изборът между Z-10 и Z-20T зависи от задачата:

„Ако мисията включва единствено нападателни действия, Z-10 е оптималният избор. Но когато се налага едновременно въздушен транспорт и атака, Z-20T, който комбинира превоз на войски и огнева поддръжка, е по-подходящ.“

Предимството на Z-20T, подчертава инженерът, е в многофункционалността му – той може да превозва войници и едновременно да осигурява огнево прикритие без нужда от отделен ескортен хеликоптер.

„Z-20T постига ‘многофункционалност с една машина’ – може да транспортира личен състав и самостоятелно да извършва огневи удари, гарантирайки безопасността на целия полет,“ добавя Джу.

Подходът напомня на руския Mi-35, който също съчетава ударни и транспортни способности, но в по-ограничен обем. Докато Mi-35 предлага по-добра бронева защита и по-мощно въоръжение, Z-20T превъзхожда по отношение на транспортен капацитет и оперативна гъвкавост, позиционирайки се като ключов елемент в модернизацията на китайските въоръжени сили.