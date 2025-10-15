Тайният коз на Китай: Новият танк Тип 100 шокира военните експерти

След представянето на нов клас китайски основен боен танк, Тип 100, на 3 септември, държавните медии предоставиха нови подробности за неговите възможности и начина, по който дизайнът му включва поуките от украинския театър на военните действия, за да се подготви за изцяло нова ера на бронирана война, пише военното издание Military Watch.

Това следва нарастващите въпроси, повдигнати сред западните анализатори относно това дали текущите танкови програми като Challenger 3 и AbramsX ще бъдат остарели, преди дори да влязат в експлоатация, като се очаква бъдещите проекти, виждани в чужбина, да последват примера, даден от Тип 100. Беше разкрито, че новият китайски танк интегрира оптични, инфрачервени и радарни сензори с мрежови комуникации, които го свързват с авиация, артилерия и средства за електронна война. Тези мрежово-центрични бойни възможности бяха тествани в скорошни учения с комбинирани въоръжени сили, по време на които екипажите използваха интерфейси с добавена реалност, за да атакуват цели извън зрителните обсеги.

Тип 100 поставя особено голям акцент върху свързаността на данните, активната защита и координацията в множество домейни, като китайските военни коментатори описват това като част от по-широка тенденция към мрежови съвместни операции, при които танковете служат като възли в интегрирана бойна структура, а не действат като изолирани платформи.

По време на скорошни учения на комбинирани батальони, един командир на танкове, Сун Йонгмин, подчерта особено предимствата, предоставяни от способността на екипажите на танковете да възприемат и да се ангажират с бойното поле от всички посоки и на много по-големи разстояния. Това трансформира бронираната война от бой в близък бой до бой на по-големи разстояния, отбеляза той. Друг командир, идентифициран само с фамилното си име Юан, каза, че възможностите на новия танк му позволяват да се координира както с батальона си, така и с поддържащи части от други родове войски.

Нови комбинирани учения с участието на танковете Тип 100 показаха, че те действат в тясно сътрудничество с нови ракетни артилерийски системи, екипи за електронна война и разузнавателни дронове. Танкът е запазил относително лек и изключително мобилен дизайн, макар и за сметка на масата на бронята и размера на оръдията.

Демонстрацията в украинския театър на военните действия, че в съвременната война рядко ще се наблюдава сблъсък между танкове с основните си оръдия, засили аргументите в полза на преминаването от 125-милиметрови към по-малко мощни 105-милиметрови оръдия, което не само прави машините много по-леки, но и им позволява да носят значително повече боеприпаси. Напредъкът във възможностите на противотанковите ракети и снарядите за предотвратителна бойна система (APFSDS) може да позволи на Тип 100 все още да прониква фронтално в тежко бронирани вражески танкове, въпреки използването на по-малко оръдие, въпреки че възможностите му за мрежово-центрирана война означават, че вместо това може да използва своите сензори и канали за данни, за да извика удари с прецизно насочвана артилерия или баражиращи боеприпаси, ако е изправен пред напреднали вражески машини.

Тип 100 използва както активни, така и мултиспектрални отбранителни системи, с две активни защитни системи GL-6, управлявани от четири фазирани радарни панела, осигуряващи 360-градусово откриване на заплаха срещу противотанкови ракети, реактивни снаряди и боеприпаси за атака отгоре. Лазерните предупредителни приемници на танка, ултравиолетовите сензори и многолентовите оптични детекторни решетки осигуряват допълнителна защита срещу управляеми оръжия. Използването на неправилни многоъгълни форми върху корпуса и кулата също намалява вероятността за попадение.

За разлика от западните, руските и корейските танкове, екипажът на Тип 100 е затворен в бронирани капсули в корпуса, като се възползва от напредъка в технологиите за автоматично зареждане и дистанционно управление на кулите, за да се постигне много по-висока степен на защита. Конфигурацията на безпилотната кула позволява и допълнително съхранение на боеприпаси, като същевременно прави машината значително по-лека, подобно на това, което е било направено преди това при нереализирания руски танк Т-14. Разработката на Type 100 следва по-широка тенденция към постигане на все по-отчетливо глобално лидерство от страна на китайския отбранителен сектор в нарастващ брой области, като никоя друга страна не е близо до внедряването на подобно усъвършенстван танков дизайн или е вероятно да го направи преди следващото десетилетие.