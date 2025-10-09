Китайски изтребители J-16 са прихванали американски изтребител пето поколение край бреговете на Китай

Китайски изтребители J-16 от Военновъздушните сили на Народоосвободителната армия са прихванали вражески изтребител от пето поколение край китайските териториални води през 2024 г. - това съобщават както държавните медии на Китай, така и самите пилоти, участвали в операцията, пише Military Watch.

Инцидентът е поредният случай на среща между най-модерните бойни самолети в света, което отново подчертава растящото напрежение между водещите военни сили в региона.

F-22 или F-35 – кой е бил „гостът“?

Макар китайската страна да не е обявила официално какъв тип самолет е бил прихванат, експерти отбелязват, че в Източна Азия действат само два не-китайски изтребителя от пето поколение – американските F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Източници, цитирани от държавните медии, твърдят, че типът самолет „не е бил засичан отново в района“ след инцидента. Тъй като F-35 често патрулира в близост до китайското крайбрежие, най-вероятно прихванатият самолет е бил F-22 Raptor – най-старият, но все още един от най-способните изтребители от пето поколение.

J-16 срещу F-22 – сблъсък на поколения

Сравнението между китайския J-16 и американския F-22 показва интересна картина за развитието на съвременната авиационна технология.

Докато J-16 е считан за един от най-модерните изтребители от четвърто поколение, F-22 е първият и вече технологично най-стар представител на петото поколение.

При близък въздушен бой основното предимство на F-22 са двигателите с векторно управление на тягата, които му позволяват да изпълнява екстремни маневри, недостижими за други западни изтребители. Самолетът е способен дори да запази контрол при загуба на подемна сила, тоест да лети в т.нар. „пост-STALL“ режим, което е изключително рядка характеристика.

От своя страна J-16 няма векторно управление на тягата, но е един от най-маневрените изтребители в света, базиран на легендарния Су-27 – най-маневреният самолет от Студената война.

Модернизираният китайски модел обаче разполага с по-съвременна конструкция, широко използване на композитни материали, по-мощни двигатели и по-прецизна система за управление на полета.

Предимства и слабости в бойна ситуация

F-22 запазва значително предимство в близкия бой благодарение на своята маневреност, което му дава възможност по-бързо да заема изгодна позиция спрямо противника.

Но самолетът има един критичен недостатък – липсата на система за прицелване с шлем (Helmet Mounted Sight). Това означава, че пилотите му не могат да насочват ракети по цели извън директната ос на самолета, а трябва физически да насочат носа към противника, за да открият огън.

Макар F-22 да използва модерни ракети AIM-9X с възможности за насочване под големи ъгли, липсата на шлемна система сериозно ограничава бойната му ефективност в динамична близка схватка.

Китайският J-16, напротив, е оборудван с ракети PL-10, които се считат за по-съвършени от AIM-9X, и разполага с двуместна кабина – пилот и офицер по въоръжението. Това позволява на втория член на екипажа да извършва прицелване и бойни маневри дори когато пилотът е подложен на високи претоварвания, което е сериозно предимство в реална въздушна битка.

Инцидентът между J-16 и предполагаемия F-22 подчертава ескалиращата технологична надпревара между Китай и САЩ във въздуха над Азия.

Докато Америка разчита на по-стари, но изпитани платформи, Китай бързо наваксва технологично и стратегически, като J-16 се утвърждава като един от най-сериозните противници на западната авиация в съвременната ера.



