Северна Корея представя наследник на тактическите ракети тип „Искандер“ с хиперзвукова планираща система за заобикаляне на противовъздушната отбрана

Северна Корея представи наследник на своята серия тактически балистични ракетни системи KN-23 на изложението Defence Development-2025 в Пхенян, по време на което за първи път бяха показани множество нови оръжейни системи, пише военното издание Military Watch.

Новата тактическа балистична ракетна система с малък обсег използва генериращо подемна сила хиперзвуково плъзгащо тяло и малки контролни повърхности и изглежда е системата от този вид, която някога е интегрирала хиперзвуково плъзгащо се превозно средство. Обозначена като Hwasong-11Ma, новата система изглежда използва същата транспортно-монтираща-пускова установка като KN-23 и същата долна секция, докато горната секция с плъзгащо се превозно средство изглежда е предназначена да се отдели близо до горната част на фазата на ускорение.

Това е последната от множеството нови ракети, които интегрират хиперзвукови плъзгащи се превозни средства, след първия полет на балистичната ракета със среден обсег Hwasong-11, тестван през септември 2021 г., и полета на Hwasong-16B, тестван от март 2024 г.

КН-23 беше представена за първи път през февруари 2018 г. и много наподобяваше руската тактическа балистична ракетна система „Искандер-М“ с много общи характеристики. И двете системи използват двигатели на твърдо гориво, наблягат на високи нива на мобилност и изстрелват ракети по квазибалистични полувдлъбнати траектории с високи нива на маневреност, за да заобикалят по-добре съвременните системи за противовъздушна отбрана.

Такива ракети са доказали своята висока ефективност срещу най-способната система за противовъздушна отбрана на НАТО с голям обсег, предназначена за противодействие на подобни атаки - MIM-104 „Патриот“, по време на бойни изпитания в украинския театър на военните действия. КН-23 има редица значителни предимства пред руските си аналози, включително много по-голямо разнообразие от ракети-носители, по-дълъг обсег и съществуването на по-голям вариант, КН-23Б, с няколко пъти по-голяма бойна глава и по-голямо предимство в обсега.

Коментирайки новите въоръжения, представени на изложението за отбрана, председателят на управляващата Корейска работническа партия Ким Чен Ун отбеляза: „С нарастването на военното присъствие на САЩ в южнокорейския регион, нашият стратегически интерес в района също се е увеличил. Следователно, ние разпределихме нашите специални активи към ключови цели от интерес съответно.“ „Може ли южнокорейската територия някога да се счита за безопасно място? Това е тяхна преценка“, добави той.

Докато по-голямата част от представените типове ракети са проектирани да поразяват цели далеч отвъд Корея, от американски бази в Япония до Гуам, Хавай и континенталната част на Америка, като тактическа система с малък обсег Hwasong-11Ma е проектирана да поразява цели на Корейския полуостров. Очаква се въвеждането на ракетната система в експлоатация допълнително да разшири разликата между Северна Корея и Русия, както и Южна Корея в техните тактически балистични ракетни възможности, като нито една от двете съседи на страната не е разработила сравнима система.

Хиперзвуковите планиращи апарати, подобни на тези, наблюдавани на Hwasong-11Ma, са значително по-ефективни при постигане на по-големи обсеги с ограничено гориво, въпреки много по-високите си скорости и полета си през по-плътен въздух. Такива апарати могат да се накланят до малки ъгли, намалявайки радарния хоризонт и времето за реакция на вражеската противовъздушна отбрана, като същевременно маневрират странично, за да се ангажират от неочаквани ъгли, което ги прави изключително трудни за прихващане. Като се имат предвид огромните трудности, с които се сблъсква системата Patriot при противодействието на много по-малко сложни квазибалистични ракетни атаки, срещу които процентът на прихващане е спаднал до около шест процента , се очаква потенциалът на Hwasong-11Ma да бъде изключително значителен.

Тъй като Северна Корея се утвърди като ключов доставчик на балистични ракети и широка гама от друго военно оборудване за Русия, възможността Hwasong-11Ma да бъде въоръжена и от руските въоръжени сили и да види първите си бойни изпитания в украинския театър на военните действия, остава значителна.