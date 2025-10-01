60 са вече жертвите на земетресението във Филипините

Автор: Труд онлайн
Азия
Снимка: X (Twitter)

60 са вече жертвите на земетресението във Филипините.

В страната беше регистриран трус със сила 6,9 по Рихтер, като най-силно земетресението е било усетено в централните райони.

В няколко области е обявено бедствено положение.

Съобщава се за разрушени сгради и прекъснато електричество.

Заради вторичните трусове са пострадали лекувани извън болниците. Филипинският институт по сеизмология отмени предупреждението за цунами.

Още от (Азия)

Най-четени

Мнения