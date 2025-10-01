60 са вече жертвите на земетресението във Филипините.
Up to 60 people were killed in a powerful quake that struck the central Philippines, a senior rescue official said Wednesday.— Manila Standard (@mnlstandardph) October 1, 2025
Read more: https://t.co/qK9NdEL7TL pic.twitter.com/C4PZblONf8
В страната беше регистриран трус със сила 6,9 по Рихтер, като най-силно земетресението е било усетено в централните райони.
#BnBNews— B&B Kigali 89.7 FM (@bbkigalifm) October 1, 2025
Abantu 60 bapfuye nyuma y'uko umutingito uri ku gipimo cya Magnitude 6.9 wibasiye Philippines ku wa Kabiri. pic.twitter.com/SRkUYU2mAv
В няколко области е обявено бедствено положение.
Съобщава се за разрушени сгради и прекъснато електричество.
Powerful 6.9 quake strikes off Cebu, leaving at least 61 dead— Thenationthailand (@Thenationth) October 1, 2025
.
A powerful earthquake struck off the central Philippine island of Cebu on Tuesday night, killing at least 61 people, injuring more than 140, and causing widespread damage to heritage churches, homes and… pic.twitter.com/z1aUvIlFpk
Заради вторичните трусове са пострадали лекувани извън болниците. Филипинският институт по сеизмология отмени предупреждението за цунами.