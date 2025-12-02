Китайските стелт изтребители скоро може да станат невидими за космическите радари

Изследователи в Китай твърдят, че са разработили революционно стелт покритие, получено от скромната гъба луфа, което прави самолетите невидими за космическите радари, пише 19FortyFive.

Съобщава се, че материалът абсорбира 99,99% от електромагнитните вълни в Ku-диапазона (12–18 GHz), намалявайки радарната сигнатура на изтребителя от 50 квадратни метра до по-малко от 1 квадратен метър.

Естествената 3D мрежа от влакна на луфата създава „лабиринт“, който улавя и разсейва радарните вълни, предотвратявайки отразяването им обратно към спътниците.

Китай твърди, че новата му стелт технология прави изтребителите невидими за американските радарни сателити

Съобщава се, че изследователски екипи в Китайската народна република (КНР), работещи с Народноосвободителната армия (НОАК) и Китайската корпорация за аерокосмическа наука и индустрия (CASIC), са разработили ново покритие за изтребители, което ги прави невидими за космическите радарни системи.

Ключът към този нов метод за намаляване на радарното напречно сечение (RCS), според репортаж в базирания в Хонконг вестник South China Morning Post (SCMP), се извлича от луфа. Материалът от луфа се извлича от сушените плодове на тропическа тиква, която е част от семейство краставици. Понякога се използва за почистване и ексфолиране на кожата, както и за почистване на домакинството.

Веществото, известно с научното си наименование Luffa cylindrica, се използва от изследователския екип на CASIC за това, което се рекламира като нов вид електронна война и стелт технология. Ултратънкото микровълново абсорбиращо стелт покритие, използвано за разработването на тази технология, според съобщенията лесно абсорбира електромагнитни вълни .Според статия в научното списание на КНР „High Power Laser and Particle Beams“ , тази нова технология за стелт покритие абсорбира електромагнитните вълни, излъчвани от радарните спътници. Когато радарните вълни достигнат този покривен материал, те след това се движат безкрайно в сложния му лабиринт от пори.

Според статия за разработването на този материал, тази повърхност „създава множество вътрешни отражения и дава на материала повече време да абсорбира енергия, което в крайна сметка скрива първоначалната му идентичност (на третирания самолет) пред вражеските радари “.

Как се произвежда покривният материал

Според SCMP, водещият изследовател по този проект е Чен Джун от Института за аерокосмическа метрология и тестови технологии CASIC в Гуейджоу. Според съобщенията, той и екипът му са създали гъвкав, ултратънък материал, абсорбиращ микровълни, като първо са превърнали изсушена луфа във въглерод.

След това в този материал се вграждат магнитни наночастици от никел-кобалтов оксид (NiCo₂O₄).

Полученият материал е специален композит, наречен NCO-2, който е с дебелина само 4 мм (0,14 инча). Този материал, когато се използва като покритие за повърхността на самолет, може да абсорбира над 99,99% от падащите електромагнитни вълни в Ku-диапазона (12–18 GHz). Това е една от най-важните честоти, използвани от съвременните радарни сателити.

„Въвеждането на частици NiCo2O4 не само подобри свойствата на магнитните загуби на композитите, но също така регулира диелектричните свойства и оптимизира импедансното съгласуване“, казаха изследователи, цитирани в проучването.

„Благодарение на уникалната мрежеста структура и синергичния ефект на междуфазовата поляризация, проводимите загуби, магнитните загуби и други механизми на загуба, композитите NiCo2O4/C получават добри свойства на поглъщане на електромагнитни вълни“, се казва в резюме на изследването.

Екипът от дизайнери заявява, че това ново съединение може да намали отразените радарни сигнали близо 700 пъти. Екипът също така отбелязва, че тези покрития поддържат същата ефективност на намаляване на RCS, дори когато радарният лъч се проектира от сателит директно над самолета.

От гледна точка на това какво може да означава това за производителността на тази технология в реална бойна среда, един стелт самолет с вертикална радиална контролна област от 50 квадратни метра (538 квадратни фута), обработен с това съединение, би могъл ефективно да намали своята сигнатура до по-малко от 1 квадратен метър (10,7 квадратни фута).

Естествени свойства

Според сведенията, естествените свойства на луфата са част от тайната на тази иновация. Нейният плътнослоен състав е като 3D мрежа от взаимосвързани целулозни влакна, които при карбонизация при високи температури се превръщат в лека, проводима на радарни вълни матрица – буквално гъста, микроскопична джунгла – както е описано от SCMP.

Изследователският екип съобщава, че тяхното проучване използва хидротермални и карбонизационни процеси, с луфа като въглероден прекурсор. В него се въвеждат магнитни частици NiCo2O4, за да се получи материалът NiCo2O4/C (NCO), абсорбиращ електромагнитни вълни. Действителната ефективност на абсорбиране на вълни е проверена с помощта на софтуера COMSOL. (COMSOL е софтуерна програма за инженерни симулации, използвана за моделиране, изграждане на мрежи, физика, решаване и визуализиране на резултати.)

„Въвеждането на частици NiCo2O4 не само подобри свойствата на магнитните загуби на композитите, но също така регулира диелектричните свойства и оптимизира импедансното съгласуване“, казаха изследователите в проучването.

„Благодарение на уникалната мрежеста структура и синергичния ефект на междуфазовата поляризация, проводимите загуби, магнитните загуби и други механизми на загуба, композитите NiCo2O4/C получават добри свойства на поглъщане на електромагнитни вълни.“

За автора: Рубен Ф. Джонсън

Рубен Ф. Джонсън има тридесет и шест години опит в анализа и докладването на чуждестранни оръжейни системи, отбранителни технологии и международна политика за износ на оръжие. Джонсън е директор на изследванията във фондация „Казимир Пуласки“. Той е и оцелял след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Работил е години наред в американската отбранителна индустрия като анализатор на чуждестранни технологии, а по-късно като консултант за Министерството на отбраната на САЩ, Министерството на военноморските и военновъздушните сили, както и за правителствата на Обединеното кралство и Австралия. През 2022-2023 г. печели две поредни награди за своите доклади за отбрана. Има бакалавърска степен от университета ДеПоу и магистърска степен от университета Маями в Охайо, специализирайки в съветски и руски изследвания. Живее във Варшава.