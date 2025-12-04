Силно земетресение разлюля Китай

Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Южен Синцян, Китай. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 156 км западно-югозападно от град Аксу, на 146 км северозападно от град Тумксук, и е бил на дълбочина 10 км.

Трусът е регистриран в 13:44 часа местно време. До момента няма информация за пострадали или щети.

#Earthquake 155 km W of #Aksu (#China) 21 min ago (local time 13:44:07). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

