Най-опасната отбранителна система в света: Китай създава зона, недостъпна за Америка

Китай е обединил много различни военни системи в гъста отбранителна мрежа близо до бреговете си, създавайки почти непроницаема бариера за американските военни.

Китайската мрежа за борба с достъпа/отказ на зона (A2/AD) е една от най-сложните и всеобхватни военни архитектури в света.

Целта на мрежата е проста, но носи дълбоки последици за световния ред: тя е предназначена да направи американските военни операции близо до границите на Китай опасни, скъпи и неефективни, пише The National Interest. Мрежата не разчита на една-единствена система, а на многопластова мрежа от системи, обхващаща различни домейни, която интегрира ракети с голям обсег, радари, самолети, подводници, сателити, кибер инструменти и платформи за електронна война в един от най-способните отбранителни щитове на земята.

В основата на мрежата A2/AD са балистичните и крилати ракети с голям обсег , които дават на Китай способност за нанасяне на удари. Системи като DF-21D „ убиец на самолетоносачи “ и DF-26 „убиец на Гуам“ са проектирани да заплашват големи американски военни кораби – по-специално включително самолетоносачи – на разстояния, смятани досега за недостижими. Ефектът е да се отблъснат американските сили, което прави проекцията на сила в Индо-Тихоокеанския регион по-трудна и измества регионалния силов баланс в полза на Китай. Ракетите с голям обсег допълват крилати ракети със среден обсег, включително YJ-12 и YJ-18, способни на високоскоростни терминални маневри и атаки с насищане. И накрая, китайската крилата ракета за наземна атака, CJ-10, разширява още повече зоната си на забрана.

Ракетните системи разчитат на данни от мрежа от радари над хоризонта (OTH) , които могат точно да наблюдават морската активност на хиляди километри разстояние. В съчетание с нарастващото съзвездие от китайски спътници за разузнаване и проследяване – включително електрооптични, радари със синтезирана апертура и платформи за електронно разузнаване – тези системи осигуряват широкообхватна информация за откриване, проследяване и управление на огъня. Тази мрежа от спътници и радари е от съществено значение за ефективността на китайските ракети с голям обсег.

Друг слой от мрежата A2/AD е интегрираната система за противовъздушна отбрана на Китай . ЗРК с голям обсег, включително произведените в страната HQ-9B и внесените от Русия С-400, създават плътен противоракетен щит по крайбрежието, подкрепен от ракети-прехващачи с малък и среден обсег, които защитават ключови сектори. Тази система за противовъздушна отбрана прави операциите на американските самолети във въздушното пространство на Китай изключително трудни без стелт или средства за електронна война.

Във въздуха Китай използва комбинация от стелт и нестелт изтребители , обикновено въоръжени с далекобойни ракети „въздух-въздух“ PL-15, за да подобри периметъра A2/AD. J-20 Mighty Dragon е централният елемент в тези усилия, служейки като далекобойни прехващачи, оптимизирани за насочване към висококачествени американски системи като AWACS и танкери. Подкрепени от работни изтребители като J-16, ВВС на Китай могат да изтласкат американските самолети по-далеч от китайската граница.

В Южнокитайско и Източнокитайско море и Тихия океан системата A2/AD е подсилена от морски кораби . Крайцерите тип 055 и разрушителите тип 052D носят далекобойни ракети земя-въздух и противокорабни ракети, докато дизелово-електрически подводници клас Yuan и ядрени подводници клас Shang заплашват американските кораби от подводницата. Крайбрежните отбранителни батареи, оборудвани с ракети YJ-12B и YJ-62, създават допълнителни слоеве противокорабни възможности по крайбрежните райони на Китай.

Накрая, елементите за кибер и електронна война са интегрирани в мрежата. Китай разполага с обширни подразделения за кибер война, способни да атакуват мрежи, логистични системи и комуникации. Заглушители с голям обсег, самолети за електронна война във въздуха като J-16D, морски платформи за електронна война и системи за подправяне на GPS са предназначени да заслепяват сензорите на противника, да нарушават насочването и да влошават командването и контрола на САЩ.

Взети заедно, тези части образуват закалена и излишна мрежа, многодоменна „убиваща мрежа“, която прави американската намеса скъпа, като по този начин предоставя на Китай надеждно възпиране и в крайна сметка заглушава проекцията на силата на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион.

За автора: Харисън Кас

Харисън Кас е старши журналист по въпросите на отбраната и националната сигурност в The National Interest . Кас е адвокат и бивш политически кандидат, който се е присъединил към Военновъздушните сили на САЩ като стажант-пилот, преди да бъде освободен по медицински причини. Той се фокусира върху военна стратегия, аерокосмическа индустрия и въпроси, свързани с глобалната сигурност. Има докторска степен по право от Университета на Орегон и магистърска степен по глобална журналистика и международни отношения от Нюйоркския университет.