Северна Корея вече може да унищожи ядрено континенталната част на САЩ: Защо Америка се преструва, че не може?

Години наред много западни анализатори се присмиват на програмата за междуконтинентални балистични ракети (МБР) на Северна Корея. Те разчитат на стари предположения, като например схващането, че ракетната програма на КНДР е „примитивна“ и че нейните ракети са ненадеждни.

Всъщност, севернокорейската армия днес разработва едни от най-бързо развиващите се, оцеляващи и оперативно гъвкави ядрени междуконтинентални балистични ракети на Земята. Тези системи се изграждат, за да се противопоставят на американските системи за ранно предупреждение, противоракетна отбрана и политическа воля.

Северна Корея успешно миниатюризира ядрените си бойни глави

Севернокорейската ракета „Хвасон-18“ беше тествана за първи път през 2023 г. Тази система е перлата в короната на ядрения арсенал на Пхенян. Ракетата, работеща с твърдо гориво, означава, че може да бъде изстреляна за минути, а не за часове. Това оръжие е мобилно и се предлага в тристепенна конфигурация, която изглежда оптимизирана за прецизност на дълги разстояния. Големият му диаметър предполага способността да носи множество ракети за многократно влизане в атмасфера, средства за проникване или бойни глави с по-голяма мощност.

Доскоро западните анализатори твърдяха, че Северна Корея не разполага с технология за миниатюризация на ядрените си оръжия. Модулното семейство ядрени бойни глави Hwasan-13 опровергава това. Това оръжие е достатъчно малко, за да се побере в ракета за многократно използване Hwasong-17 или 18. Изглежда стандартизирано за множество системи за доставка.

Както показа наскорошният хитов филм на Netflix „Дом на динамита“ , военните на Съединените щати до голяма степен не са подготвени да отговорят на заплахата от севернокорейски междуконтинентални балистични ракети; те разполагат с отбранителни системи, но тези системи далеч не са адекватни. Това не е само за забавление във филм. Това е тъжна реалност, с която американците трябва да се сблъскват всеки ден – дори и да не искат. Всъщност, недостигът на американски противовъздушни системи е една от многото причини, поради които едно от първите действия на президента Доналд Тръмп в началото на втория му мандат беше да нареди създаването на противоракетния щит „Златният купол“ за Америка.

Как може Америка да се защити от севернокорейските междуконтинентални балистични ракети?

В момента за отбрана на родината са разположени между 44 и 64 ракети-прехващачи – и те остаряват. Наземната отбрана в средния маршрут на полета (GMD) е проектирана да побеждава примитивни залпове от един до два ракети, а не съвременен залп от ракети. А днес Северна Корея разполага с примамки, маневри за избягване на радари, многостепенни профили на изгаряне и дори евентуално разработване на MIRV (разделящи се части).

Разбира се, регионалните противоракетни отбранителни системи, като THAAD, Aegis и Pac-3, могат да помогнат на Япония и Южна Корея, но не могат да защитят американската родина от целенасочен удар с междуконтинентални балистични ракети. А Hwasong-18 би била тази, която ще пробие гръбнака на американската отбрана.

По-важното е, че Съединените щати не могат надеждно да неутрализират севернокорейската ядрена сила, която Русия изстрелва, което означава, че Северна Корея де факто има ядрено възпиране над американската родина. Разбира се, във всеки един момент Съединените щати биха могли да превърнат Пхенян в стъклен лист. Но Северна Корея не е нужно да печели ядрена война срещу Съединените щати. Нужно е само американският президент да се поколебае в отговора на другите ѝ действия.

Западните анализатори упорито подценяват военната заплаха на Северна Корея, защото тя заплашва техния наратив. Западът иска да ви внуши, че Северна Корея не може да удари Съединените щати, американската противоракетна отбрана ще спаси положението, а Ким Чен Ун е ирационален и следователно предсказуем. Всяко голямо изпитание на севернокорейски междуконтинентални балистични ракети от 2017 г. насам – включително излитащи траектории при симулиране на полет на междуконтинентални балистични ракети с пълен обсег – доказа, че всички тези предположения са погрешни.

Северна Корея има способността да нанася удари по американски градове днес, а по-голямата част от официалния Вашингтон се преструва, че не го прави – защото приемането на истината означава приемане, че стратегията на САЩ за отбрана на родината им е неадекватна, пише The National Interest.

Американското разширено възпиране е по-нестабилно, отколкото се рекламира. Междувременно, в Индо-Тихоокеанския регион, балансът на военната сила се променя по-бързо, отколкото някой би искал да признае.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio, където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време. Вайхерт е водещ на съпътстваща поредица от беседи за книги в Rumble, озаглавена „Разговори за национална сигурност“. Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review , The American Spectator , MSN и Asia Times . Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“ , „ Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy“.