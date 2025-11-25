Китай строи „космически изтребители“, които ще унищожават американски сателити със скорост, близка до скоростта на светлината

Китай вече е създал един от най-важните елементи за създаване на „космически изтребители“ за унищожаване на американски спътници с помощта на оръжия с лъчеви частици, а това вече говори за космически войни.

В Китай, DFH Satellite Co, Ltd, компания, специализирана в сателити, създаде нова електроцентрала и става въпрос за оръжия на сателити. Факт е, че сега има хиляди сателити в орбита около Земята, пише военното издание Defense Express.

Унищожаването им, например с ракети, е изключително скъпо, неефективно и ще замърси орбитата много. Затова е необходимо друго оръжие, по-евтино, многократно използваемо, способно да унищожи хиляди цели. И тук на помощ идват оръжията с насочена енергия.

По-специално, това може да бъде например лазер, но спътникът може да бъде покрит със специални материали, които биха отразявали по-голямата част от енергията, правейки лазера напълно неефективен.

Следователно, в космически условия, оръжията с лъчеви частици ще бъдат много по-ефективни. Лазерът изпраща лъч от фотони към целта, докато системата с лъчеви частици изпраща снопове електрони, протони, йони или неутрални атоми към целта. Благодарение на специален механизъм, те се ускоряват до скорост, близка до скоростта на светлината.

По този начин, освен някои механични повреди, това създава силно рентгеново, гама и електромагнитно лъчение, което просто изгаря цялата електроника на спътника. За да се предпазят от него, са необходими метри оловна или друга защита, която очевидно е невъзможно да се достави в орбита.

В земни условия оръжия от този тип не работят добре, защото между целта и емитера има много въздух, който лъчът от изпратени частици удря. Но в космически условия между тях няма нищо, така че те могат да достигнат целта безпрепятствено. Ето защо подобни оръжия трябва да бъдат разположени в орбита, например на определен спътник или космически кораб, образувайки своеобразен „разрушител на спътници“.

Въпреки това, за да се захранва, е необходимо голямо количество енергия. В същото време енергийният импулс трябва да идва едновременно, с изключителна прецизност за по-голям ефект.

Самото зареждане трябва да е мощно, а размерът на енергийната система трябва да е достатъчно малък, за да се побере на спътника.

И в Китай са създали точно такава система, както съобщава местното издание South China Morning Post. По време на наземни тестове тя е имала мощност от 2,59 мегавата, а синхронизацията на импулсите е била 0,63 микросекунди. Размерът на тази система в момента е неизвестен.

Състои се от слънчеви панели, които произвеждат нисковолтова електроенергия, която след това се преобразува във високоволтова енергия и се съхранява в 36 отделни енергийни модула.

Оттам то преминава през специални ултрапрецизни контролери до всички необходими системи. Те отбелязват, че съществуващите импулсни захранвания имат мощност от 1 мегават и точност, по-лоша от 1 милисекунда, което е доста голяма разлика в сравнение с китайското.

Струва си да се подчертае, че в момента това е само система за захранване, която, макар и да е сърцето на бъдещия спътник, все още е далеч от готовност. Също така, освен за военни цели, тя би могла да се използва и в граждански спътници за изпълнение на определени задачи.

Но Китай очевидно се интересува от тази технология предимно заради военното ѝ приложение.

Сателитите вече играят значителна роля във воденето на война, осигурявайки разузнавателна информация, създавайки комуникационна мрежа и дори GPS работи благодарение на тях, така че е стратегически важно да можем да се борим ефективно с тях.

Тук веднага идва на ум, че САЩ искат да създадат цяла мрежа от сателити, които да доставят боеприпаси от орбита на своите войници , които се окажат например обкръжени. И това много напомня на механиката на компютърната игра Helldivers 2.