Китай тества нова хиперзвукова ракета DF-27

Предназначена да потапя западни групи самолетоносачи през океана

Изображения на нов тип китайска балистична ракета, за която се смята, че е хиперзвуковата платформа DF-27, показват, че новата система може би е в процес на въвеждане в експлоатация или вече е в експлоатация. Ракетата използва голяма 12-колесна транспортна установка-изстрелваща установка и беше показана покрита с камуфлажна мрежа по време на преразпределението, пише Military Watch Magazine. Очаква се ракетата да има обхват между 5000 и 8000 километра, което поставя обхвата ѝ между балистичната ракета със среден обсег DF-26 с обсег от 4500 километра и междуконтиненталния арсенал на страната, насочен към континенталната част на Съединените щати. Въпреки че ракетата има потенциал да порази американски военни бази в Тихия океан, включително на Гуам и Хавай, според съобщенията тя е проектирана да може да поразява военни кораби в морето, подобно на ракетите със среден обсег DF-26 и DF-21D.

DF-27 е една от трите балистични ракети със среден обсег

и хиперзвукови планиращи апарати, които в момента се разработват по света. Първата, която е влязла в летателни изпитания, е севернокорейската Hwasong-16B през март 2024 г., последвана от руската „Орешник“ през ноември същата година. Китай продължава да се смята за световен лидер в областта на разработването на хиперзвукови планиращи апарати, като възможностите на неговите междуконтинентални планиращи апарати, демонстрирани по време на тестовете, предизвикват особено сериозни опасения в западния свят. Заместник-председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, генерал Джон Хайтън, отбеляза през ноември 2021 г. относно един такъв тест: „Те изстреляха ракета с голям обсег. Тя обиколи света, пусна хиперзвуков планиращ апарат, който се плъзна по целия път обратно до Китай, който удари цел в Китай.“ Той добави, че тя е ударила точно, наричайки темпото, с което китайската армия разработва нови способности, „зашеметяващо“ и предупреждавайки, че страната може да придобие способността да извърши изненадваща ядрена атака срещу Съединените щати.

Китай отдавна е водещ в света в разработването на противокорабни балистични ракети, които не са широко въоръжени от други страни и които имат потенциал да представляват сериозна заплаха за военните кораби на Западния блок в голяма част от Тихия океан. Обхватът на този арсенал се е разширил от Западния Пасифик, използвайки DF-21D, до Гуам в средната част на Тихия океан, използвайки DF-26, като DF-27 разширяват този обхват много по-дълбоко през океана. Една потенциална слабост на DF-27 остава зависимостта му от данни за насочване от спътници или дронове, за да порази цели, като унищожаването или прекъсването на приятелски спътници прави потенциално силно трудно да се удари с достатъчна прецизност за унищожаване на вражески военни кораби. Разработването от Китай на междуконтинентални безпилотни стелт летателни апарати обаче би могло да осигури алтернативен начин за получаване на данни за насочване, като се очаква големите размери на тези летателни апарати да им позволят да разполагат особено големи сензорни пакети, ако са конфигурирани за разузнаване.