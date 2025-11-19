Цял квартал в Япония изгоря (ВИДЕО)

Близо до рибарското пристанище в град Оита

Пламъците погълнаха над 170 домове, а мъж на около 70 години изчезна, след като голям пожар обхвана квартал в югозападната Япония. Стихията избухна вечерта на 18 ноември близо до рибарското пристанище в град Оита и се разпространи стремглаво към околните гори, съобщава Японската агенция за управление на пожарите и бедствията, цитирана от The Independent.

Градът се намира на остров Кюшу, най-южният от четирите основни японски острова, на около 770 километра югозападно от Токио.

Към 23:40 часа местно време, 175 жители от 115 домакинства са потърсили подслон в близка обществена зала. Първият сигнал до пожарната е подаден около 17:45 часа от жителка на квартал Саганосеки.

Очевидци разказват за кошмарната нощ.

„Огънят се разпространи за миг“, споделя жена, добавяйки, че е напуснала дома си почти без вещи.

„Пламъците се издигаха високо и оцветиха небето в червено. Никога не съм мислил, че ще се разгори толкова“, разказва друг жител.

Премиерът Санае Такаичи заяви, че по молба на местния губернатор е изпратен военен екип за овладяване на пожара. Междувременно около 300 домакинства остават без електричество.

Причината за пожара все още се разследва.