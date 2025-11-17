Новият гигант на Китай: Самолетоносач, който плаши Пентагона

Военноморските сили на КНР поставиха на бойно дежурство новия самолетоносач „Фуцзян“ — третият в китайския флот. От началото на строителството до пълната бойна готовност са минали осем години и девет месеца — рекорд за кораб с такава сложност. Пекин стремглаво разширява зоната си на влияние в Азиатско-Тихоокеанския регион и възнамерява да оспори хегемонията на САЩ, съобщават руски медии.

Корабът и ескортът

„Фуцзян“ е първият самолетоносач, построен по оригинален проект, изцяло с китайски технологии. По класификация той е „Тип 003“. Церемонията по предаването му на флота се проведе в порта Саня на остров Хайнан. На тържественото събитие присъства председателят на КНР Си Дзинпин.

Корабът е заложен на шанхайската корабостроителница Jiangnan Shipyard Group през 2017 г. Елементи от конструкцията са произведени на различни предприятия, а сглобяването е започнало през 2021 г.

През юли миналата година западни медии публикуваха сателитни снимки, на които се вижда, че самолетоносачът вече има надстройка и катапултни системи. „Фуцзян“ е пуснат на вода преди три години и е преминал пълен цикъл ходови изпитания.

Успоредно с това е създавано и авиокрилото му. Палубните пилоти са обучавани в Ухан върху бетонна имитация на „Фуцзян“. За ескорт вероятно ще се използват ракетните разрушители „Тип 055“, които се строят от 2014 г. насам и по водоизместване отстъпват единствено на американските „Замволт“.

ВМС на НОАК вече разполагат със самолетоносачите „Ляонин“ и „Шандун“. Първият е недостроеният съветски авионосещ крейсер „Варяг“, предаден на Китай през 1990-те, а вторият е кораб, построен по сходен проект. Те са приети във флота съответно през 2012 и 2019 г.

Електромагнитното „ноу-хау“

„Фуцзян“ е най-големият самолетоносач, построен извън САЩ. Пълното водоизместване се оценява на 80 хиляди тона, дължина — 320 метра, ширина — 75. Както предшествениците си, корабът използва неядрена силова установка — парни турбини и дизел-генератори. По мащаб е сравним с американските самолетоносачи тип „Кити Хок“ от 60-те години.

Но електромагнитните катапулти за излитане на палубните изтребители, каквито има „Фуцзян“, засега са налични само на най-новия американски самолетоносач „Джералд Форд“. Те ускоряват самолета по-плавно от традиционните парни катапулти, позволяват регулиране на скоростта според масата на апарата, по-леки са и по-прости като конструкция. Освен това не изискват сложни тръбопроводни системи и котли с високо налягане, което освобождава допълнително място на кораба.

Надстройката и двата асансьора са разположени отдясно, както при „Шандун“. Асансьорите вече могат да повдигат по два самолета наведнъж — сериозно подобрение. Надстройката е по-компактна и включва център за управление на полетите, радар с фазирана антенна решетка и средства за комуникация.

„Фуцзян“ не носи настъпателно въоръжение, а ПВО е ограничена до скорострелните автоматични оръдия „Тип 730“ и ЗРК с малък обсег HQ-10. Основната ударна сила са многоцелевите изтребители J-35 и J-15T/DT, самолетите за далечно радиолокационно откриване и управление KJ-600 и хеликоптерите от семейството Z-20. Твърди се, че самолетоносачът може да поеме над 50 летателни апарата, без да се броят дроновете.

Особен интерес представляват новите палубни изтребители от пето поколение J-35. Прототипът излита за първи път през 2021 г., а през 2024 г. завършва успешно летателните изпитания. Според китайските медии самолетът е малозабележим: ефективната площ на разсейване е по-малка от човешка длан.

Може да носи разнообразно въоръжение, включително ракети „въздух–въздух“ PL-17 с далекобойност до 400 км. С помощта на самолети за ДРЛО J-35 ще могат да контролират всички подстъпи към ударната група.

Пробив към Световния океан

Заместник-директорът на Института за международни изследвания към Народния университет на Китай Дзин Цанжун заяви пред Global Times, че „Фуцзян“ е построен за противодействие на т.нар. втора островна верига на сдържане от страна на САЩ, която преминава през остров Гуам.

„Американците са разположили около нас три островни вериги — обяснява той. — Първата е Окинава, Тайван и Филипините, втората — Гуам, третата — Хаваите. Ние вече разширихме нашето сдържане до втората. Тайван е ключовият възел в първата, където имаме значително преимущество. Неговото унищожаване за КНР не е проблем, макар че политиката на Пекин спрямо Тайван остава ориентирана към мирно обединение.“

Китай очевидно има намерение да оспори хегемонията на всемогъщите ВМС на САЩ в Тихия океан. И трите самолетоносача няма да бъдат пределът. Според медийни данни в Ухан е построен пълномащабен макет на четвърти самолетоносач — с водоизместване около 115 хиляди тона, дължина 340 м, ширина 83 м и скорост над 30 възела (50 км/ч). Авиокрилото му ще включва 60–80 самолета, хеликоптери и тежки дронове. Очаква се корабът да бъде снабден с ядрена силова установка.

„Китай последователно увеличава способностите си да провежда операции на значително разстояние от своята територия — смята научният сътрудник на Центъра за международна сигурност към ИМЕМО РАН Дмитрий Стефанович. — Без самолетоносач това е невъзможно, особено като се има предвид морският компонент на инициативата „Един пояс, един път“. Китай има активна политика в Африка, не бива да се забравя и Пакистан. Но е очевидно, че именно американците се опасяват най-много от китайските самолетоносачи.“

А корабостроителната индустрия на САЩ страда от съкращения в бюджета. Само тази година Пентагонът се отказа от строителството на две подводници тип „Вирджиния“ и два разрушителя клас „Арли Бърк“. Постепенно залязва и флотът от крайцери „Тикондерога“, всички от които вече имат над 30 години служба. Недостигат мощности и на остарелите корабостроителници.

По брой военни кораби и подводници ВМС на НОАК вече надминават американските. Пекин изпреварва Вашингтон и по темпове на строителство и въвеждане в строя на нови единици. За да стане една от най-могъщите военноморски сили в света, на Китай му липсваше само флот от самолетоносачи. Сега вече го има.