В Китай поставиха капаците на ядрените реактори на най-големия самолетоносач в света

Нови изображения от корабостроителницата Далян в китайската провинция Ляонин потвърдиха инсталирането на конструкция за ограничаване на ядрения реактор на самолетоносача от следващо поколение на страната , което е ключов индикатор за ядрена задвижваща система, чиято интеграция отдавна е предмет на спекулации. Структурата много наподобява тази на собствените ядрени суперносачи на ВМС на САЩ. Публикуването на новите изображения следва както въвеждането в експлоатация на първия китайски суперносач, конвенционално задвижвания военен кораб „Фудзиен“ , на 5 ноември, така и година след публикуването на доклади през ноември 2024 г., показващи, че прототип на наземно базиран ядрен реактор, предназначен за захранване на надводни военни кораби, се строи близо до град Лешан, пише Military Watch Magazine.

Разработването на самолетоносач с ядрен двигател показва амбициите за наистина глобално военноморско присъствие, със способността да провежда операции в далечни океани за продължителни периоди.

Ядрените задвижващи системи са значително по-скъпи както за производство, така и за поддръжка, и могат да окажат неблагоприятно въздействие върху степента на наличност на самолетоносачите поради продължително време за поддръжка, което често изискват, какъвто е случаят със собствения флот от суперносачи на ВМС на САЩ . Поради това се спекулира, че ВМС на Китайската народно-освободителна армия може да планират да закупят едновременно както ядрени, така и конвенционални суперносачи, първите за операции в далечни морета, а вторите за операции в Западния Тихи океан. Очаква се първият суперносач с ядрен двигател на страната, който в момента е в процес на изграждане, да измести над 110 000 тона, което го прави най-големият военен кораб в световната история.

Разработването на ядрени самолетоносачи би следвало по-широка тенденция, при която Народноосвободителната армия се стреми да може да проектира сила срещу отдалечени цели, и по-специално континенталната част на Съединените щати, в отговор на огромното американско военно струпване около китайската територия през последните 15 години. Това включва операции с разрушители близо до Хавай и Аляска, а през юли 2024 г. първите бомбардировачи патрулират близо до въздушното пространство на Аляска. Очаква се разработването на междуконтинентални стелт самолети също да осигури способност за проникващи бомбардировки срещу цели на американския континент, като новите летателни прототипи са значително по-големи от американския B-21, който в момента се разработва , за да може да поразява китайски цели. За тази цел са разработени и нови поколения атакуващи подводници и крилати ракети. Възможността за разполагане на групи самолетоносачи в средния и източния Тихи океан за операции би допълнително изместила баланса на силите към по-голяма степен на взаимна уязвимост между двете водещи военни сили в света.