Китайската Зона 51, където Си крие тайни от любопитни погледи

В изгорялото и засипано с пясък солено езеро в покрайнините на пустинята Гоби, изглежда, че не минава и месец без да се построи нова сграда и да се положи още асфалт. Това е натоварено време в Лоп Нур, най-секретната тестова база на Китай. Както цивилните, така и военните наблюдатели на сателитни изображения на съоръжението обаче бяха изненадани от това, което видяха там през август и септември. В един ден от всеки месец стелт самолет стоеше под следобедното слънце и чакаше полет в базата, известна като китайската Зона 51, база, специално избрана заради отдалечеността си от любопитни погледи в най-отдалечения ъгъл на отдалечения Синдзян.J-36 с делта крило, без опашка и със стелт дизайн, и J-XDS (известен също като J-50), с подобна форма, но малко по-малък, се очертават като тактически самолети от 6-то поколение на Китай, които все още не са в експлоатация, но се подготвят да се конкурират с най-добрите и най-модерни изтребители на Америка. Ако самолетите, които летят от базата, са в пряка конкуренция и възможна конфронтация с най-добрите на Пентагона, Lop Nur има много прилики с Area 51, построена върху безплодното дъно на езеро в пустинята Невада. Близо до мястото, където Китай е провеждал ядрени опити, Lop Nur разполага с най-дългата писта в света, дълга над три мили, пише The Times.

Шпионският самолет U-2 на ЦРУ и първият стелт изтребител на ВВС на САЩ, F-117 Nighthawk с крила на прилеп, са били тествани в Зона 51, например. В Невада, на табели в близост до периметъра на Зона 51 се предупреждава, че това е база с ограничен достъп и че охраната има право да използва „смъртоносна сила“ срещу нарушители. Лоп Нур отива още по-далеч, като предупреждава, че всеки, който се опита да открадне тайни, „ще бъде убит“. Подобно на Зона 51, е забранено да се лети над Лоп Нур. Но и двете бази могат да бъдат фотографирани от сателити.

Защо тогава китайската армия би оставила най-новите си самолети на пистата, където могат да бъдат ясно видяни?

По време на Студената война в Съветския съюз, например, всеки строго секретен самолет би бил бързо прибран в укрития, когато следващият американски спътник е трябвало да прелети над него. Днес има много очи в ниска орбита, включително много американски и търговски спътници.

„Оставянето на тези самолети на открито означава, че китайците не се притесняват да бъдат забелязани от преминаващите сателити. Това е начин да покажат какво имат, въпреки че базата Лоп Нур може да бъде описана като Зона 51“, каза Дъглас Бари, специалист по аерокосмически науки в Международния институт за стратегически изследвания.

J-36 и J-XDS са част от това, което според Пентагона е амбицията на Китай да предизвика въздушната мощ на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион. Американското разузнаване смята, че J-36 е проектиран да координира придружаващи безпилотни самолети (дронове) в роеви атаки, подобни по концепция на програмата „Loyal Wingman“ на Пентагона.

Лоп Нур е само една от няколко отдалечени бази, където PLAAF разработва и тества флота от бойни изтребители, бомбардировачи и атакуващи дронове от ново поколение. Военният парад на площад Тянанмън в Пекин през септември включваше безпилотен стелт изтребител, най-големият дрон, показан на парада, въпреки че може да е бил макет, а не напълно завършен самолет. Докато най-модерните безпилотни самолети на Китай, които са в процес на разработка, се тестват в други бази, включително Малан в региона Синцзян и на високопланински тестови полигон в Нгари в Тибет, ключовите летателни тестове на J-36 и J-XDS изглежда се провеждат в Лоп Нур.

Китай обаче все още не е наваксал напълно, особено по отношение на самолетите, базирани на самолетоносачи. PLAAF разработва J-35 за своята разрастваща се флота от самолетоносачи. В петък Пекин обяви, че третият му самолетоносач, Fujian, е влязъл в експлоатация след церемония, на която присъства президентът Си Цзинпин.