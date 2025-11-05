Северна Корея е готова за ядрен опит по заповед на Ким

Северна Корея е готова да извърши своя седми ядрен опит, ако лидерът Ким Чен Ун даде зелена светлина, съобщава Агенцията за военно разузнаване на Южна Корея, цитирана в сряда.

Newsweek потърси за коментар посолството на Северна Корея в Китай.

Северна Корея продължава развитието на своята ядрена програма и на ракетите, с които може да удари своите възприемани врагове – включително Съединените щати – въпреки санкциите и многократните опити през годините да бъде въвлечена в преговори срещу облекчаване на тези санкции.

Режимът на Ким се смята, че притежава около 50 ядрени бойни глави. Един нов ядрен опит вероятно би позволил на Северна Корея да постигне технологичен напредък, но същевременно би тревожил нейните съседи – включително дългогодишния ѝ съюзник Китай – и би могъл да бъде пречка за предпазливите опити на президента на САЩ Доналд Тръмп да възобнови преговорите с Ким.

Подозренията, че Северна Корея може да подготвя нов подземен ядрен опит, идват дни след като Тръмп обяви, че „в светлината на ядрените изпитания от други страни“ Съединените щати също ще възобновят ядрените тестове „на равна основа“.

Северна Корея е провела шест подземни ядрени опита от 2006 г. насам, като последният е бил през 2017 г.

Ако Ким реши да продължи със седмия тест на обекта Пунгие-ри, това може да бъде извършено много бързо, казаха южнокорейските депутати Пак Сун-уон и Лий Сънг-гюн пред репортери след закрит брифинг на Агенцията за военно разузнаване на Южна Корея, съобщава агенция Yonhap.

Според разузнавателната агенция Северна Корея също засилва усилията си да осигури ядрени материали и изгражда различни производствени мощности за бойни глави.

Само Северна Корея е извършвала ядрен опит през това столетие. Русия и Китай са тествали системи за доставка на бойни глави, но не и самите глави.

Пекин и Москва са засилили своите ядрени програми през последните години, но нито една от двете страни не е потвърдила нарушение на мораториума върху ядрените тестове.

Западни служители и експерти смятат, че Русия е оказала помощ на военните програми на Северна Корея.

Подозренията за предстоящ ядрен тест идват ден след като друга южнокорейска разузнавателна агенция съобщи, че Ким е готов да се срещне с Тръмп и това може да стане още в началото на следващата година.

Тръмп се срещна с Ким три пъти по време на първия си мандат, в неуспешен опит да убеди севернокорейския лидер да се откаже от ядрената си програма, санкционирана от ООН, в замяна на облекчаване на санкциите.

Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун заяви в реч на 10 октомври:

„За да се справим с нарастващите ядрени военни заплахи от страна на американските империалисти, (Северна Корея) трябваше да поведе народа към нов скок напред в социалистическото строителство, като едновременно с това продължава икономическото развитие и укрепването на ядрените сили.“

На 24 октомври Тръмп каза пред репортери, че е отворен за среща с Ким, като изтъкна „чудесните им отношения“.

Все още не е ясно кога може да се състои такава среща и дали ще бъдат предложени отстъпки без реални стъпки към ядрено разоръжаване.