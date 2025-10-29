Тибетските власти затвориха достъпа до Еверест

Необичайно обилни снеговалежи блокираха достъпа до китайската страна на връх Еверест, съобщиха властите в Тибет. Лошото време е резултат от циклон, преминаващ през Индия, който предизвика рязка промяна в климатичните условия в Хималаите, предаде Ройтерс.

Според информация на туристическия отдел в окръг Тингри – най-населения в региона, граничещ с Непал – пътищата към базовите лагери са непроходими и движението на превозни средства е временно преустановено.

Засега не се съобщава за бедстващи туристи от китайската страна на планината. Пресслужбата на тибетското правителство не е коментирала официално ситуацията.

Метеоролозите предупреждават, че температурите в района на Тингри ще продължат да падат през следващите дни. Междувременно от непалската страна също се съобщава за силни снеговалежи и дъждове, които нарушават туристическите маршрути и блокират групи в базовите лагери.

Непалските власти призовават посетителите да останат на сигурно място и да не предприемат изкачвания, докато времето не се стабилизира.