Северна Корея изпробва нова хиперзвукова тактическа ракета, много по-опасна от руската „Искандер-М“

На 22 октомври Корейската народна армия изпробва нов клас тактическа балистична ракета, която използва терминална степен с хиперзвукова планируща ракета, за да революционизира възможностите на страната за удари с малък обсег, пише военното издание Military Watch.

Два хиперзвукови снаряда бяха изстреляни от област Рьокпо в столицата Пхенян към целева зона в провинция Северен Хамгьон, близо до китайската граница, и успешно поразиха предвидената точка на платото връх Квесанг. Въпросната нова хиперзвукова ракета беше представена през първата седмица на октомври на изложението „Развитие на отбраната 2025“ в Пхенян и изглежда е наследник на серията тактически балистични ракетни системи KN-23. Мирновременната индустрия на страната за производство на балистични ракети с малък обсег е сред най-големите в света, като потенциално може да се конкурира само с тази на Китай, което позволява новите конструкции да бъдат въведени в експлоатация много бързо след завършване на тестовете.

Ракетите от системата KN-23 използват полубалистични спуснати траектории с апогей от около 50 километра и със способността да извършват обширни маневри по време на полет по цялата си траектория, което прави ракетите им изключително трудни за откриване или проследяване, както е потвърдено от южнокорейски източници, опитващи се да направят това. Обозначена като Hwasong-11Ma, новата система, използваща хиперзвуков планировъчен апарат, се очаква да създаде значителни допълнителни предизвикателства, правейки прехващането почти невъзможно. Изглежда, че тя използва същата транспортно-монтираща-пускова установка като KN-23 и същата долна секция, докато горната секция интегрира планировъчен апарат. Разработването на системата следва напредъка към разработването на първата в света балистична ракета със среден обсег с хиперзвуков планировъчен апарат, Hwasong-16B, която беше представена през март 2024 г.

Въпреки че KN-23 много наподобява руската тактическа балистична ракетна система „Искандер-М“ с много общи характеристики, като разликата между севернокорейските и руските ракетни системи вече е преодоляна, новият дизайн извежда арсенала на източноазиатската държава в ново поколение, което оставя съседите ѝ назад. Коментирайки новото изстрелване, секретарят на Централния комитет на Корейската работническа партия Пак Чен Чон заяви, че разработката демонстрира „постоянно усъвършенстване на техническите възможности за самоотбрана на Корейската народнодемократична република“. Той определи системата като „оръжие с нова стратегическа стойност“ и похвали напредъка на изследователския екип. Макар че Северна Корея е третата страна, която въведе в експлоатация балистични ракети с хиперзвукови планируващи апарати след Русия и Китай, тя може би е първата, която интегрира такива апарати в ракетна система с малък обсег. Тъй като страната е изнесла KN-23 и по-малките KN-24 за Русия в значителни количества, възможността Hwasong-11Ma да бъде пусната на пазара и на руските въоръжени сили остава значителна и би могла сериозно да усложни допълнително планирането на противоракетната отбрана на членовете на НАТО.