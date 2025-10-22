Индонезия купува 42 китайски изтребителя J-10C след години на несигурност

Министърът на отбраната на Индонезия Сафри Самсудин и други местни представители потвърдиха, че страната е подписала договор за закупуването на 42 китайски многоцелеви изтребителя J-10C от т.нар. „поколение 4+“. Това бележи рязък завой в отбранителната политика на Джакарта след години на колебания относно състава на военновъздушните ѝ сили, пише Military Watch.

Макар в последните години Индонезия да е обмисляла придобиването на американски F-15, руски Су-35, южнокорейски KF-21 и дори използвани Eurofighter от австрийските ВВС, интересът към китайските J-10C е сравнително нов и бързо е довел до подписване на сделката.

Китай продължава да бъде най-важният търговски, инфраструктурен и стратегически партньор на Индонезия.

Според анализатори, интересът към китайските изтребители се е засилил след демонстрирания успех на J-10C в операциите на пакистанските ВВС, където в началото на май се съобщава, че са свалени няколко индийски самолета.

Американските санкции отварят пътя за китайските самолети

През 2018 г. Индонезия сключи договор за 1,1 милиарда долара с Русия за доставка на 11 изтребителя Су-35С.

Очакваше се покупките да продължат, за да бъдат оборудвани няколко ескадрили. Впоследствие обаче сделката бе замразена под натиска на САЩ, които заплашиха да наложат икономически санкции срещу Джакарта по силата на закона CAATSA („Противодействие на американските противници чрез санкции“).

Според директора на дирекция „Международна търговия“ в индонезийското търговско министерство, Оке Нурван, САЩ са се опитали да провалят сделката, която е трябвало да бъде финансирана чрез бартер.

Последвалите събития подтикнаха индонезийското правителство да ускори процеса на „имунизиране“ на икономиката си срещу външен натиск – включително чрез ограничаване на зависимостта от западни платежни системи още от началото на 2022 г.

По-силни връзки с Китай, по-голямо предизвикателство за Запада

Според експерти, ако САЩ не бяха заплашили Индонезия със санкции, страната вероятно щеше да се сдобие с руските Су-35, а може би дори с по-модерните Су-57. Това щеше да остави по-малко място за китайските J-10C.

Новата сделка обаче е не само значително по-голяма от планираната с Русия, но и технологично по-напредничава. J-10C е съвременен изтребител с усъвършенствана електроника и способности за водене на бой в условия на електронна война, което може да затрудни евентуални опити за нарушаване на индонезийското въздушно пространство от западни сили.

В същото време Китай е стратегически партньор с много по-силно присъствие в Индонезия в сравнение с Русия. Разширяването на сътрудничеството между Пекин и Джакарта представлява допълнително предизвикателство за западните интереси в най-голямата страна в Югоизточна Азия.