Първият междуконтинентален стелт самолет на Китай, видян в полет: Революционен момент за обхвата на ВВС

На 19 октомври бяха публикувани първите изображения, показващи китайски тежък стелт дрон с междуконтинентален обсег в полет, представляващ важен етап в усилията за разширяване на обхвата на Народноосвободителната армия през Атлантика и потенциално в Арктика, съобщава военното издание Military Watch.

Сателитни кадри от изпитателна база на ВВС близо до Малан, провинция Синцзян, предоставиха първи поглед върху самолета в средата на юни, като размерът му е сравним с този на американския стратегически бомбардировач B-2. И двата имат размах на крилете от около 52 метра, което прави новия китайски самолет значително по-голям от междуконтиненталния стелт бомбардировач B-21, който в момента се разработва, чийто размах на крилете е 40 метра. Новият самолет по подобен начин използва скрит дизайн на летящо крило без опашки, което подхранва спекулациите, че може да е предназначен за мисии за проникване, както американските му аналози.

Има значителни спекулации, че новият дрон е безпилотен стелт бомбардировач и дори може да е дългоочаквания бомбардировач H-20 . Размерът на самолета показва, че той би могъл да има обхвата и капацитета за носене на оръжия, необходими за поразяване на ключови цели в континенталната част на Съединените щати, докато неговият стелт профил изглежда добре оптимизиран за операции дълбоко във враждебното въздушно пространство.

Друга възможност е самолетът да е бил проектиран за разузнавателни операции на далечни разстояния, електронна война или дори зареждане с гориво във въздуха. Многофункционален планер, способен да бъде конфигуриран за всички горепосочени роли, също остава много възможен.

Тъй като B-2 с подобен размер има капацитет за полезен товар от 18 000 килограма, което му позволява да пуска до 16 тактически ядрени бомби B61 на бой, новият китайски самолет може да има сравним или по-голям капацитет, като по-голямата ефективност на безпилотните конструкции и наличието на по-модерни композитни материали вероятно ще го направят по-ефективен от B-2.

Липсата на оцелели стратегически самолети с голям обсег, способни да достигнат континенталната част на Съединените щати, е основен недостатък на китайските въоръжени сили в продължение на десетилетия. Предходните стъпки, предприети за справяне с това, включват разработването на по-ефективни и по-дългообхватни варианти на средноразмерния бомбардировач H-6, осигуряване на наличието на нови самолети-танкери YY-20 за презареждане на тези бомбардировачи и разширяване на обсега им, както и интегрирането на крилати и балистични ракети с по-голям обсег в бомбардировачите, позволявайки им да поразяват цели на континенталната част на Америка.

Тези мерки все още не са достатъчни, за да осигурят междуконтинентални стратегически бомбардировъчни възможности на ниво, равностойно на това на Съединените щати. Новият безпилотен летателен апарат има потенциал да промени играта в това отношение, особено като се има предвид, че новият бомбардировач B-21 няма обсег за поразяване на цели в Китай от континенталната част на Съединените щати и ще бъде принуден да разчита на презареждане във въздуха, за да го направи.