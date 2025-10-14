Сеул ще построи първия си цивилен ядрен бункер: 14 дни защита за 1000 души

Сеул ще построи първия си ядрен бункер под многоетажна жилищна сграда до 2028 г. Той ще осигури двуседмична защита за 1020 души, това съобщава The Korea Herald.

Правителството на Сеул и Корпорацията за жилищно настаняване и общности в Сеул ще изградят подземно убежище, предназначено да предпазва от ядрени, биологични или химически атаки.

Бункерът ще заема обща площ от 2147 квадратни метра на третия подземен етаж на комплекс от 16 жилищни сгради. Той ще може да побере до 1020 души едновременно.

Убежището ще бъде оборудвано с вентилация, системи за съхранение на вода, водоснабдяване и канализация, което ще позволи на обитателите му да оцелеят до 14 дни в случай на външна ядрена, биологична или химическа атака. Когато не се използва при извънредни ситуации, съоръжението ще служи като обществен фитнес център.

Ключовите фактори зад този проект са ескалацията на военните заплахи от Северна Корея и нестабилността на глобалната сигурност, включително продължителната война между Русия и Украйна.

„Тъй като днешните заплахи са различни от тези в миналото, стартираме този проект, за да разширим ролята на убежищата за гражданска защита. Надяваме се, че това ще бъде нова стъпка към по-добра защита на гражданите и подобряване на системата за сигурност на Сеул“, каза представител на градската управа.

Припомнете си, че сред световните милиардери нараства безпокойството относно евентуалния край на света.

Например, Марк Зукърбърг започна строителството на мащабния комплекс Кулау в Хавай през 2014 г.

Проектът с площ от 1400 акра включва самостоятелни подслони с независими източници на захранване и хранителни запаси.

Трябва да се отбележи, че в Германия търсенето на частни отбранителни бункери се е увеличило с 50% . Това се случи, след като руските „шахиди“ нарушиха полското въздушно пространство.