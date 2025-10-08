Нова ера за военната авиация: Китай излиза на световната сцена с изтребителя J-10C

Китай използва бързо разрастващата се отбранителна индустрия, за да се превърне в четвъртия по големина износител на оръжие в света, продавайки дронове, изтребители и ракети на близо четири десетки държави, според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI).

Докато по-усъвършенствани китайски бойни самолети, като стелт изтребителя J-20, заемат централно място във Въоръжените сили на народното освобождение (PLA), популярността на изтребителя от четвърто поколение J-10C нараства в чужбина, пише Newsweek. Пакистан - най-близкият военен партньор на Китай и единствен чуждестранен оператор на самолета към момента - твърди, че неговите J-10C са свалили индийски бойни самолети по време на петдневния конфликт между двете съперничещи си държави през май. Съобщава се, че и други страни проявяват интерес към свръхзвуковия изтребител.

Newsweek се е свързал по имейл с китайското Министерство на външните работи за коментар извън работно време.

В интервю, излъчено в понеделник от държавната телевизия China Central Television (CCTV), главният конструктор на J-10C похвали разширените възможности на самолета за превоз на оръжие.

Изтребителят, който влиза на въоръжение в PLA през 2017 г., може да бъде оборудван с повече от 40 вида въоръжение - спрямо едва 10 при оригиналния J-10 - което му осигурява по-голяма гъвкавост при въздушни, наземни и морски мисии.

По отношение на конструкцията, J-10C използва система за всмукване на въздуха тип „bump“, която подобрява притока на въздух към двигателя, увеличава надеждността и намалява радарната видимост, отбелязва Уан.

Междувременно, предните канарди на самолета - малки контролни повърхности, разположени близо до носа - повишават стабилността и маневреността при високи скорости, което му дава предимство пред пакистанските JF-17 (също произведени от Chengdu) и го поставя наравно с американските F-16, използвани от пакистанските ВВС.

Една от най-значимите модернизации е активният радиолокатор с електронно сканираща антенна решетка (AESA), който заменя по-старите механични системи, подчертава Уан. Радарите AESA позволяват по-бързо откриване и проследяване на цели, дават възможност на пилота да се бори с множество противници едновременно и са по-трудни за засичане или заглушаване.

Изтребителят е оборудван и с усъвършенствани системи за електронна война, които подобряват ситуационната осведоменост на пилота и намаляват риска от разкриване на самолета от вражески радари.

Самолетът привлече внимание през май, след като Пакистан заяви, че неговите J-10C са свалили индийски самолети, включително произведени във Франция Rafale. Индия отрече твърдението, а главният изпълнителен директор на Dassault Aviation, Ерик Трапие, заяви пред френското издание Avion De Chasse, че единствен Rafale е бил загубен поради техническа повреда.

Говорителят на китайското Министерство на отбраната Дзян Бин заяви през юли, че Китай е готов да „сподели постиженията на своето оръжейно развитие с приятелски страни“, без да даде повече подробности.

Китайският военен анализатор Джан Сюефън, цитиран през май от държавното издание Global Times, коментира:

„В миналото, когато се говореше за китайски изтребители, впечатлението беше предимно за тяхната икономичност. Но сега J-10C доказа реалните си бойни способности чрез практическа оперативна употреба.“

Според съобщения, няколко държави обмислят закупуването на J-10C, но все още не е ясно коя ще стане третата страна, която ще добави този самолет към своя флот.

Непотвърдени информации сочат, че Иран води преговори на високо равнище за придобиването на самолета след краткия си конфликт с Израел по-рано тази година. Индонезия също е признала, че обмисля закупуването на 42 самолета J-10C като част от усилията си за модернизация на въоръжените сили.