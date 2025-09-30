Китай разкри нови детайли за стелт възможностите на изтребителя J-35

Китайските държавни медии разкриха нови данни относно стелт възможностите на изтребителя от пето поколение J-35, който официално влезе в експлоатация през юли в различни варианти както във Военновъздушните сили, така и във Военноморските сили на страната, пише Military Watch.

Програмата за разработка на J-35 се възползва от обширния научноизследователски и развоен опит, натрупан при създаването на първия китайски стелт изтребител – J-20 – още от края на 90-те години. От въвеждането си във ВВС през февруари 2017 г., J-20 претърпя поредица от подобрения в областта на скритостта, които сега намират приложение и в J-35.

Едно от най-впечатляващите постижения на новия изтребител е изключително ниското радарно сечение – по-малко от човешка длан, приблизително колкото това на врабче. Това е постигнато благодарение на специален дизайн на фюзелажа и използването на метаматериали. Според китайски източници, стелт възможностите на J-35 са сравними с тези на най-новите партиди от J-20 и американския F-35, и значително превъзхождат тези на по-старите модели F-22 и руския Су-57.

Освен в областта на ниската радиолокационна забележимост, изтребителят впечатлява и с други характеристики. Максималното му излетно тегло е близо 30 тона, което го позиционира в горната граница на среднотежките изтребители. Това го прави само леко по-малък от F-22 и значително по-голям от своя най-близък чуждестранен аналог — F-35.

J-35 е проектиран като по-малък и икономически по-достъпен аналог на J-20, с по-ниски разходи за придобиване и експлоатация. Въпреки това, той отстъпва по отношение на обсега, сензорите и оръжейния си капацитет.

Главният конструктор на множество типове китайски бойни самолети и водещ експерт от Института за проектиране и изследвания на авиационната индустрия в Шънян – Ван Юнцин – коментира, че:

„Много от нашите научни разработки могат да бъдат приложени към различни варианти – като сензори, бордово оборудване и авионика. Този модел на развитие значително съкрати разходите и времето за разработка на нови изтребители.“

По думите му, това ще доведе и до по-ниски разходи за поддръжка в бъдеще, както и до по-висока логистична ефективност.

С последните си технологични постижения, J-35 се очертава като ключов играч в китайските усилия за модернизация на бойната авиация, както по въздух, така и от самолетоносачи в морето.