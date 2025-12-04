Шокиращият нов план на Пекин за инвазия в Тайван: Въоръжаване на цивилни кораби с бойни лазери

Нови изображения, разпространяващи се в китайските социални медии, разкриват нещо, което изглежда като корабен високоенергиен лазер – идентифициран като LY-1 – монтиран на откритата палуба на цивилен товарен кораб тип ро-ро, пише The National Interest. Системата е разположена върху тежко превозно средство, приковано към палубата, увенчано с голяма електрооптична кула, в която се намира лазерният емитер.

Ако тези снимки са автентични, те показват как Пекин тихо въоръжава огромния си цивилен флот преди бъдещо нахлуване в Тайван. Лазер, монтиран на търговски кораб, не е новост – това е стратегически предупредителен изстрел. Китайската армия тества дали може да трансформира огромния си търговски флот във въоръжена армада, способна да се пребори с прехода през Тайванския проток.

China tests LY-1 laser weapon mounted on a civilian Ro-Ro ship during sea testing.The system appears to be evaluated for use in amphibious operations, including defense against drones targeting transport vessels. pic.twitter.com/uID14QT59K — Valhalla (@ELMObrokenWings) November 29, 2025

Години наред западните анализатори настояват, че Военноморските сили на Народноосвободителната армия (НКА) не разполагат с необходимия десант, за да издържат мащабно нападение срещу Тайван. Те посочват ограничения брой специално построени десантни военни кораби на Китай и заключават, че Пекин няма да е готов с години. Това е опасно остаряло предположение. Китай притежава най-големия в света граждански флот от ро-ро кораби, а Пекин вече е сигнализирал , че тези кораби ще бъдат мобилизирани като част от всяка война през пролива.

Сега, с очевидното инсталиране на оръжия с насочена енергия (DEW) с военно предназначение на тези кораби, Китай прави повече от увеличаване на транспортния капацитет. Пекин дава сериозни насоки на своите логистични кораби.

Лазерната система LY-1, представена публично на парада за Деня на победата в Китай през септември 2025 г. в конфигурация на мобилен камион, е проектирана като оръжие за точкова отбрана. Според съобщенията, тя е способна да прехваща дронове, леки самолети, крилати ракети и други въздушни заплахи от близко разстояние.

Китайските военни списания описват системата като „последната линия на защита“ в мрежа за противовъздушна отбрана (ПВО), базирана на кораби. Но монтирането ѝ на спомагателни или граждански кораби сигнализира за доктринална промяна с огромни последици. Пекин възнамерява неговите логистични и транспортни средства да работят под обстрел – и да оцелеят.

Ракетните ракети DEW предлагат предимства, с които никоя противоракетна отбрана не може да се сравни. Те имат минимална цена на изстрел, могат да бъдат изстрелвани многократно и да се справят с входящите заплахи с почти мигновена скорост. Срещу рояците дронове и евтините прецизни боеприпаси, които Тайван би използвал срещу всеки инвазивен флот, конвой, оборудван с лазери, би могъл драстично да намали уязвимостта на Китай.

Един-единствен цивилен ро-ро кораб, пълен с противотанкови ракети DEW, би могъл да унищожи дронове на част от цената, която Тайван харчи за разполагането им. Умножете това върху огромния търговски флот на Китай и Пекин ще получи мащабируем, високоиздръжлив отбранителен чадър, който следва инвазивните му сили, където и да плават.

Още по-тревожен е офанзивният потенциал. Корабният лазер би могъл да заслепи разузнавателни дронове, да изгори оптични сензори или да наруши мрежите за наблюдение на Тайван, преди първият десантен кораб да достигне брега. В конфликт, където информационното господство и видимостта определят оцеляването, намаляването на способността на Тайван да предвиди настъпващата инвазия може да бъде решаващо.

Разбира се, остават въпроси относно самите изображения. Те не са официално потвърдени и е възможно сниманата система да е била макет или тестова установка, а не оперативно разгръщане. Лазерните оръжия също така страдат от влошаване на производителността при мъгла, дъжд, морски пръски и влажност – всички от които биха били в изобилие при сценарий на инвазия в Тайван.

Движението и вибрациите на цивилен кораб биха могли допълнително да усложнят насочването с тези системи.

И все пак нито едно от тези предупреждения не омаловажава стратегическите последици. Китай притежава системата LY-1 , корабни варианти са били забелязани и преди, а Пекин многократно е демонстрирал готовност да тества нови оръжия по неконвенционални начини. Дори неработещ макет предполага сериозен интерес.

Като минимум, Китай е във Фаза едно от многоетапните си планове за развитие: демонстриране на осъществимостта на граждански кораби, оборудвани с лазери. Ако Пекин премине към Фаза две - успешни изпитания с реални стрелби от товарни и логистични кораби в реални морски условия - заплахата ще ескалира драстично. Способности от Фаза три, при които тези лазери се произвеждат масово и се интегрират в амфибийни и морски транспортни формирования, биха променили фундаментално баланса на силите в Тайванския проток. Военизиран търговски флот - самозащитаващ се, свързан в мрежа и действащ в конвои от глутници редом с военни кораби - би бил кошмарен сценарий за тайванските отбранителни плановици.

Междувременно Вашингтон не разполага със сравним капацитет, разположен в такъв мащаб. Лазерните програми на ВМС на САЩ се развиват бавно и остават ограничени до ограничени тестове.

Претоварените глобални ангажименти на Америка, съчетани с политическа парализа и недофинансирана модернизация, оставят малко място за бързото внедряване на компенсираща система.

Именно това прави хода на Китай толкова важен. Той е нетрадиционен, рентабилен, труден за противодействие и перфектно пригоден да се възползва от американското разсейване. Пекин си е купил прозорец от възможности: период, в който може да развие, усъвършенства и разшири този капацитет, преди Съединените щати да осъзнаят какво се случва – и преди Тайван да успее да се адаптира.

Изображенията може да са предварителни. Лазерите може би все още са експериментални. Но стратегическото намерение зад тях е безспорно. Китай се готви не само да нахлуе в Тайван. Пекин възнамерява да защити своите инвазивни сили със системи и тактики, на които Западът все още не се е научил да противодейства (или да използва сам).

И освен ако Вашингтон не реагира със същата креативност и неотложност, Пекин ще продължи да настоява за фази две и три – докато неговият цивилен търговски флот не се превърне във флота от военни кораби в света.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio, където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време. Вайхерт е водещ на съпътстваща поредица от беседи за книги в Rumble, озаглавена „Разговори за национална сигурност“. Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review , The American Spectator , MSN и Asia Times . Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“, „ Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy“.