Китайското хиперзвуково оръжие DF-17 е пълният шах и мат за военната мощ на САЩ (ВИДЕО)

Тихо и без много медийно отразяване, водещите военни учени на Пентагона признават, че Китайската народна република (КНР) е изпреварила Чичо Сам, въпреки очевидната разлика в разходите между двете държави, в ключовата стратегическа област на разработването на хиперзвукови оръжия, пише The National Interest.

След като вложи еквивалента на 10 милиарда долара в разработването не само на едно усъвършенствано хиперзвуково оръжие, а на цяла екосистема от такива оръжия, Китай е разположил тези смъртоносни оръжия по протежение на своята зона за отбрана срещу достъп/забрана на зона (A2/AD), разположена напред на места като Южнокитайско море (SCS), където тези системи могат да достигнат и да застрашат отдалечени американски авиобази и самолетоносачи.

DF -17 ( Dong Feng-17 ) е балистична ракетна система със среден обсег, разработена от Ракетните сили на Народноосвободителната армия на Китай (PLARF). Тя е забележителна с това, че е едно от първите оперативни хиперзвукови оръжия в света. Оръжието беше представено по време на военния парад по случай 70-годишнината на Китай през октомври 2019 г. и се смята, че е влязло в експлоатация около това време.

❗️🚀🇨🇳 - On September 29, 2025, China conducted a successful hypersonic missile launch from the Wuzhai Missile Test Center in Shanxi Province, reaching a tested range of approximately 2,000 km at speeds exceeding Mach 5 (over 3,800 mph).



Това оръжие, работещо с твърдо гориво и мобилна по пътищата ракета, позволява на PLARF да я държи скрита, а транспортно-монтиращата-пускова установка (TEL) ѝ дава възможности за бързо разполагане. Поради това PLARF може да използва тактика „стреляй и бягай“, за да избегне откриване и контраатаки.

С тегло от 14 800 кг, тази двустепенна ракета изстрелва хиперзвуков планиращ апарат (HGV), обозначен като DF-ZF , до почти космически височини, преди HGV да се плъзне обратно към целта си със хиперзвукови скорости. Системата е проектирана да маневрира радикално при тези хиперзвукови скорости, което прави почти невъзможно за съвременните системи за противовъздушна отбрана да свалят HGV от въздуха, преди да удари целевата си цел.

DF-17 има приблизителен обхват от 1780 до 2400 километра, което го прави подходящ за регионални удари дълбоко в Индо-Тихоокеанския регион. Основните центрове на американските военни в Индо-Тихоокеанския регион, включително бази в Гуам, Япония, Южна Корея и Филипините, са в обсега му. Скоростите достигат 5 Маха или по-високи, като някои доклади твърдят, че оръжието достига максимална скорост от 10 Маха по време на фазите на планиране.

Как ракетата DF-17 ще повлияе на бъдеща война

В хипотетичен конфликт с висока интензивност между Китай и Съединените щати в Западния Пасифик, присъствието на DF-17 коренно измества баланса на военната сила в полза на Китай. Тези предимства биха се усетили особено в началните фази на всяка подобна война.

Разбира се, Китай ще трябва да направи повече от това просто да се крие зад своите A2/AD балони. В края на краищата има и други възможности, които американците и техните съюзници биха използвали, за да спукат тези балони. Но DF-17 със сигурност затруднява живота на американските сили в региона и може да се окаже решаващ, ако другите аспекти на китайските военни се представят по предназначение в началните фази на всяка подобна война.

YJ-17, Ship launched, anti-ship hypersonic glide vehicle.



With a range of 1500km, the warhead is estimated in the 300kg class, pulverizing targets with a terminal velocity of Mach 6 to 8.



The YJ-17 is much more maneuverable than the larger land based DF-17 HGV, because the…

В първите часове на война между САЩ и Китай, DF-17 биха пробили кратери по писти на бази като Кадена в Япония или Андерсен в Гуам. Нещо повече, изстрелването на тези оръжия с големи залпове по ударни групи на американски самолетоносачи, действащи в обсега на оръжието, би могло да доведе до това тези залпове да надвият каквато и да е отбрана, която самолетоносачите притежават.

Следователно, първата жертва на евентуална война с Китай може да бъде един от прехвалените американски самолетоносачи. Най-малкото, основната пилотска палуба на кораба може да бъде унищожена, което прави самолетоносача неефективен в бойни действия и по този начин по същество загуба от гледна точка на Пекин.

По същество DF-17 засилва способността на Китай да налага високи разходи за всяка американска военна интервенция в зоната, покривана от оръжието, потенциално възпирайки го напълно или принуждавайки САЩ да се бият от по-далечно разстояние, намалявайки ефективността му. Сега американците са далеч зад китайците - и времето за наваксване изтича.

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по националната сигурност в The National Interest. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review , The American Spectator , MSN , The Asia Times и други. Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower" , „Biohacked: China's Race to Control Life" и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy ". Най-новата му книга „ A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine" е достъпна за закупуване навсякъде, където се продават книги.