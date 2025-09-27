Северна Корея намекна, че Тръмп може да се срещне с Ким Чен Ун следващия месец

Среща между Северна Корея и САЩ в кулоарите на тазгодишната среща на върха на АТИС в Южна Корея „не може да бъде изключена“, твърди служител на външното министерство на Сеул.

Връзките между Пхенян и Вашингтон се влошиха значително, откакто през 2019 г. се провали важна среща на върха между севернокорейския лидер Ким Чен Ун и президента Доналд Тръмп заради облекчаването на санкциите и ядрените отстъпки на Пхенян.

Оттогава Северна Корея многократно се самообявява за „неотменима“ ядрена държава, въпреки че Ким наскоро сигнализира за готовност да възобнови диалога с Вашингтон.

Високопоставен служител в южнокорейското МВнР заяви в Ню Йорк, че подобни разговори биха могли да се проведат в кулоарите на Форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС), който ще се проведе в края на октомври. „Не можем да изключим тази възможност“, каза служителят, когато беше попитан за евентуалната среща. Очаква се Тръмп да присъства на форума, който ще се проведе в южнокорейския град Кьонджу. Служителят, пожелал анонимност, не даде подробности къде биха могли да се проведат преговорите между САЩ и Северна Корея или под каква форма ще се проведат.

Тръмп и Ким са се срещали преди това в Панминджон, село в демилитаризираната зона, разделяща Северна и Южна Корея, които технически все още са във война помежду си. Тръмп се срещна с Ким три пъти по време на първия си мандат и веднъж заяви, че двамата са се „влюбили“. Връзката им се влоши след срещата на върха през 2019 г. във виетнамската столица Ханой, която се провали заради отказа на Пхенян да направи отстъпки за ядрената си програма. През август обаче Тръмп заяви, че се надява да се срещне отново с Ким, вероятно тази година. А севернокорейските държавни медии цитираха тази седмица Ким, който казва, че има „приятни спомени“ от американския лидер и е отворен за бъдещи преговори, ако Вашингтон се откаже от искането си Пхенян да се откаже от ядрените си оръжия.

Ким направи рядко пътуване извън Северна Корея този месец, появявайки се заедно с китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин на мащабен военен парад в Пекин. Очаква се Си да участва и във форума на АТИС, който ще продължи до 1 ноември. В исторически план Китай е основният поддръжник на Северна Корея, въпреки че Ким се сближи с Путин през последните години и изпрати оръжия и войски на Москва, за да помогне за нахлуването ѝ в Украйна.

В събота държавните медии на Пхенян съобщиха, че Ким е потвърдил „неизменната“ позиция на страната за поддържане на сигурността чрез ядрените си сили. Ким заяви, че севернокорейското ръководство „ще даде основен приоритет“ на подкрепата за ядреното развитие, съобщи официалната Корейска централна информационна агенция. С подкрепата както на Путин, така и на Си, се очаква Ким да има по-голямо влияние във всички бъдещи разговори с Тръмп, казват анализатори. „Ким сега се позиционира не като изолиран диктатор, а като ключов заинтересован участник, подкрепен от две велики сили, въоръжени с ядрено оръжие“, каза пред AФП Сонг Хьон Лий, гостуващ учен и сътрудник в Азиатския център на Харвардския университет. „Това драстично увеличава влиянието му във всички бъдещи двустранни преговори“.