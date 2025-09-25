Индия иска от САЩ разрешение да внася петрол от Иран и Венецуела, вместо от Русия

И двете страни са обект на санкции от страна на САЩ

Индийски представители са поискали от администрацията на президента Доналд Тръмп да разреши покупки на петрол от санкционираните Иран и Венецуела в замяна на значително намаляване на вноса на руски петрол, съобщава Bloomberg. индийска делегация, посетила Съединените щати тази седмица, е отправила това искане по време на срещи с американски представители, съобщи източник, запознат с преговорите, пред агенцията.

Индийските представители подчертали, че едновременното спиране на доставките на петрол от Русия, Иран и Венецуела – всички основни производители – може да доведе до рязък скок на световните цени на петрола.

Разговорите се проведоха, след като Вашингтон наложи строги тарифи на Индия за търговия с петрол с Русия. Страната обаче продължава да внася руски петрол, макар и в по-малки количества.

Индийският министър на търговията Пиюш Гоял обяви тази седмица в Ню Йорк желанието си да увеличи покупките на американски петрол и газ, казвайки:

„Нашите цели за енергийна сигурност изискват много високо ниво на участие на САЩ.“

Според Bloomberg, Индия задоволява близо 90% от нуждите си от петрол чрез внос, а по-евтините руски доставки спомагат за облекчаване на тежестта върху сметката за внос на страната. През юли рафинериите са плащали средно 68,90 долара за барел руски петрол, в сравнение със 77,50 долара за саудитски суров петрол и 74,20 долара за американски суров петрол. Индия е най-големият купувач на руски петрол, доставян с танкери.