Ким Чен Ун наблюдава тестове на дронове

Ръководителят на Северна Корея Ким Чен-ун наблюдава изпитанията на безпилотни летателни апарати, съобщи Корейската централна информационна агенция.

Тестваните безпилотни летателни апарати (БЛА) са разработени в изследователски институти и се произвеждат в предприятия, свързани с Асоциацията на безпилотните летателни апарати. Лидерът на КНДР направи преглед на характеристиките на „различни безпилотни оръжия, включително стратегически и тактически разузнавателни БЛА и многоцелеви дронове“.

„Тестовете ясно демонстрираха военно-стратегическата стойност и иновативните характеристики на стратегическия разузнавателен БЛА, както и отличната бойна ефективност на тактическите ударни БЛА от серията Geumsong“, се казва в изявлението. „Другарят Ким Чен Ун изрази голямо удовлетворение от резултата от теста."

Ким Чен Ун обсъди мерки за „разработване на нововъведените технологии за изкуствен интелект и разширяване на масовото производство на безпилотни летателни апарати“.

„На този ден другарят Ким Чен Ун одобри и подписа важен проект, очертаващ организационни мерки за по-нататъшно разширяване и укрепване на техническия потенциал на Асоциацията за безпилотни летателни апарати“, съобщи агенцията.

На 25-26 март Ким Чен Ун също така ръководеше работата на Асоциацията за безпилотни летателни апарати и „изследователския екип за търсене и електронна война“. След това той беше запознат с различни нови видове разузнавателни дронове и дронове камикадзе, разработени и произведени от предприятията на асоциацията, и наблюдаваше техните тестове.