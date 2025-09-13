85 000 тона демонстрация на сила – Китай изпрати „Фудзиан“ през Тайванския проток

Китайският суперносач „ Фуджиан“ за първи път преплава Тайванския проток, след което военният кораб отплава в Южнокитайско море за тренировъчни и изследователски изпитания, пише военното издание Military Watch. Непотвърдени съобщения сочат, че текущите морски изпитания, които са деветите за новия самолетоносач, ще бъдат последните, преди 85 000-тонният военен кораб да влезе в експлоатация във ВМС на Китайската народноосвободителна армия.

Самолети, базирани на самолетоносачи, се обучават за излитане и кацане от палубата на „Фуджиан“, чието въздушно крило ще включва хеликоптери, въздушни системи за предупреждение и управление KJ-600, изтребители за електронна атака J-15D и изтребители J-15 и J-35 , както и различни безпилотни летателни апарати, разположени както за бойни, така и за поддържащи роли.

Приключването на морските изпитания би представлявало важен етап в програмата на Китай за самолетоносачи, превръщайки страната в първата в света, която разполага с голям суперносач, освен Съединените щати. Тъй като военният кораб е най-големият в света извън ВМС на САЩ, се очаква резултатите от тестовете да повлияят силно на решенията относно бъдещите поръчки на самолетоносачи, като остава значителна несигурност относно това дали ще бъдат поръчани още кораби със същия дизайн.

В началото на юни беше потвърдено, че „Фудзиен“ е започнал осмите си морски изпитания, по време на които е започнало тестване на електромагнитната си катапултна система. В началото на август документален филм, публикуван от китайските държавни медии, предостави първите кадри на самолети, извършващи излитания с катапулт от военния кораб, осигурявайки значително подобрена способност в сравнение със системите за изстрелване от ски скокове на двата предишни китайски самолетоносача „ Ляонин“ и „Шандонг“.

Такива системи за изстрелване осигуряват значително повече енергия на изстрелващите самолети, позволявайки им да излитат с по-големи полезен товар от оръжия и по-големи количества гориво, като същевременно намаляват натоварването на двигателите и корпуса им. Преминаването на „Фудзиен“ през Тайванския проток представлява демонстрация на сила от страна на китайския флот, като островът остава под контрола на правителството на Република Китай, базирано в Тайпе, което твърди, че е единственото легитимно правителство на китайската нация. Двете съперничещи си китайски правителства остават в състояние на гражданска война и въпреки че Република Китай не е получила международно признание, тя продължава да получава значителна материална и разузнавателна подкрепа от целия западен свят.