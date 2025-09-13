Новият китайски дрон тип B може да унищожи въздушното превъзходство на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион

На скорошния военен парад в Китай бяха показани някои наистина шокиращи нови военни платформи, които би трябвало да накарат всеки американски военен офицер и разузнавателен анализатор да се замисли, пише National Interest.

Китай не само демонстрира местни, усъвършенствани системи, но и наличието на оръжия с насочена енергия, хиперзвукови оръжия и разнообразие от сложни дронове беше много обезпокоително. Една система от дронове, по-специално, е причина за безпокойство за въоръжените сили на Съединените щати.

Известен като безпилотен изтребител тип В за превъзходство във въздуха (UASF) , този масивен безопашен стелт дрон въплъщава амбициозния стремеж на Пекин да постигне господство в безпилотните летателни апарати. След като наблюдава войната в Украйна и повсеместното присъствие на дронове от двете страни, Пекин е решен да съчетае своите високотехнологични възможности с практически несравнимото си превъзходство в масовото производство.

А безпилотните летателни апарати тип B са перфектна илюстрация на това как военните на Пекин са изпреварили американските в тази ключова военна област на безпилотните системи.

Безпилотен боен летателен апарат (UCAV) с размерите на изтребител, тази система не беше просто параден реквизит. Тя е предвестник на нарушен баланс на силите в Индо-Тихоокеанския регион. С навлизането на китайските UASF тип B в сражението, тя представлява пряко предизвикателство за дългогодишното военно превъзходство на САЩ за контрол над критични горещи точки, като Тайванския проток и Южнокитайско море.

Съчетавайки ловкостта на пилотиран изтребител с издръжливостта на безпилотна система, UASF тип B представлява квантов скок в китайската технология за дронове.

Сравним по мащаб с китайския пилотиран военен самолет J-10 , дронът разполага с модифицирано делта крило с изрязани ромбовидни върхове за подобрена маневреност, наклонени напред свръхзвукови въздухозаборници без превключвател, които захранват един турбовентилаторен двигател, и назъбена дюза с променлива геометрия за минимизиране на инфрачервените сигнатури.

Неговият нискозабележим стелт дизайн включва линия на гърбицата по фюзелажа, обширни вътрешни отсеци за оръжия за ракети „въздух-въздух“ и прецизни боеприпаси, както и монтирана на брадичката електрооптична система за насочване (EOTS), подобна на системата EOTS на американския F-35 Lightning II. Това позволява решения за разузнаване и насочване в реално време.

Оптимизиран за свръхзвукови скорости, мисии на дълги разстояния и многоцелеви операции – включително въздушно превъзходство, удари, разузнаване, наблюдение и разузнаване – Тип B действа полуавтономно или като „лоялен помощник“ на пилотирани платформи, като например бойния самолет от пето поколение Chengdu J-20 „Mighty Dragon“ .

Това, което отличава UASF тип B, е публичното му представяне като прототип, годен за полет, със серийни номера от оперативно подразделение на Военновъздушните сили на Народноосвободителната армия (PLAAF), сигнализиращо за предстоящо разполагане на войските.

За разлика от по-малките разузнавателни дронове, този зверски дрон дава приоритет на висококачествения бой , потенциално насищайки вражеската отбрана с достъпни и полезни ресурси.

Тази технологична мощ се превръща в сериозна заплаха за въздушното превъзходство на САЩ в региона, където американските сили отдавна разчитат на качествени предимства, за да проектират мощ.

Оспорваните среди в Индо-Тихоокеанския регион – помрачени от китайските мрежи за предотвратяване/ограничаване на достъпа до територията – от ракети, хиперзвукови оръжия, дронове и усъвършенствани радари – усилват разрушителния потенциал на ракети тип B.

Като отказват на американците достъп до предни бази в Гуам или Япония чрез прецизни удари, китайските ВВС на Китай биха могли да използват рояци от тези безпилотни самолети, за да надвият патрулите на F-22 и F-35, постигайки временно отказване на въздушен достъп в Първата островна верига.

Стратезите са разделили Тихоокеанския регион на по-широката Индо-Тихоокеанска област на три островни вериги. Първата островна верига се простира от полуостров Камчатка през Япония и Тайван (като Тайван е централната част на тази верига) до Филипините и съседния Южнотихоокеански океан.

Втората островна верига се простира от Япония през Нова Гвинея и Гуам (последният от които е най-западният военен център на Съединените щати).

Третата и последна верига се простира от отдалечените Алеутски острови на Аляска надолу през Хавай.

Твърдя, че дори без впечатляващи дронове тип B на UAF, Китай вероятно е обърнал баланса на военната сила в Първата островна верига в своя полза. Досега Съединените щати не са демонстрирали способност да възстановят военното си първенство в Първата островна верига, което означава, че всяка битка с Китай за Тайван или SCS вероятно ще завърши зле за американските военни.

Стелт функцията на дрона избягва традиционното радарно откриване, което му позволява да проникне в защитено въздушно пространство за прихващане или бомбардиране, а автономността му намалява затрудненията на пилотите, които възпрепятстват пилотираните операции в зони с висока заплаха.

Индустриалната мощ на Пекин изостря това: Китай превъзхожда Съединените щати по производство на самолети и ракети, което позволява масирано разполагане на безпилотни космически апарати (БЛА), които биха могли да изчерпят отбраната на американските военни активи.

След като бъдат изтощени и незащитени, други китайски сили биха могли просто да отстранят тези изтощени и незащитени американски сили или да принудят тези разбити американски сили да се оттеглят, преди наистина да започнат боевете.

В случай на Тайван, например, рояци UASF тип B биха могли да прикрият десантни нашествия, като оспорват небето над тях, подкопавайки способността на ВВС и ВМС на САЩ да установят въздушно превъзходство – крайъгълен камък на военните операции на САЩ след Втората световна война.

Такива китайски безпилотни самолети (БЛП) увеличават оперативните разходи на американските сили в театъра на военните действия и рискуват да поставят тези американски сили в постоянна отбранителна позиция, което дава време на китайците да вземат каквото си поискат в Тайван и/или Южнокорейската част на САЩ.

Разбира се, Чичо Сам не е беззащитен. И отличителният белег на всяка велика военна стратегия е да познаваш както силните си страни, така и слабостите си. Следователно, ние трябва да съпоставим относителните си силни страни с относителните слабости на Китай. Макар че изостава в мащабните безпилотни летателни апарати с летящи крила – избирайки вместо това съвместни бойни самолети (CCA) като Boeing MQ-28 Ghost Bat – Пентагонът ускорява контрамерките, съобразени със заплахите, свързани с безпилотните летателни апарати. Ключова сред тях е инициативата „Репликатор“ .

Въпреки че това може да звучи като нещо от Stargate SG-1, инициативата „Репликатор“ е съвсем реална и има за цел да разположи хиляди дронове, подходящи за употреба, до следващата година, за да се справи по-добре с предимството на Китай в масовия брой дронове, което ще даде възможност за противодействие на рояци, които претоварват системите на PLAAF само поради големия си обем.

Платформи за електронна война, като например системата за заглушаване от следващо поколение на EA-18G Growler , могат да нарушат командните връзки и сензорите на Type B, което прави автономността му спорна в оспорвани електромагнитни спектри.

Укрепените самолетни убежища и комплектите за бърз ремонт на пистите отстраняват уязвимостите на базите, като смекчават образуването на кратери от поддържащи ракети. Усъвършенстваните противовъздушни отбрани като Patriot PAC-3 и нововъзникващите оръжия с насочена енергия предоставят кинетични опции, докато откриването на заплахи, основано на изкуствен интелект, интегрира данни от мрежите на F-35 за ранно прихващане.

Последните политически реформи, включително рационализираните придобивания на дронове от Министерството на отбраната, запълват производствените пропуски, въпреки че предизвикателствата по отношение на мащабируемостта на противодействието на безпилотните летателни системи ще продължат. Тези инструменти, ако бъдат интегрирани чрез съвместно командване и контрол в цялата област, биха могли да неутрализират нахлувания от тип Б, запазвайки предимствата на САЩ.

Опасност надвисва над въздушното превъзходство на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион

Китайската безпилотна авиационна летателна служба тип B, представяна като символ на решителност, подчертава ключова повратна точка: безпилотните системи предефинират въздушния бой, накланяйки се към количеството и скритността пред култа към пилотската кабина. За Съединените щати това изисква спешни инвестиции в мерки за противодействие на дронове, за да се запази превъзходството им в Индо-Тихоокеанския регион. Неспособността за адаптиране рискува бъдеще, в което Пекин диктува небето, но с проактивни мерки – от репликаторни рояци до господство в електроелектронната борба – Америка може да си върне превъзходството.

Докато напрежението между Вашингтон и Пекин тлее, UASF тип B не е просто дрон; това е призив за въздушно оръжие срещу американските военни и техните регионални съюзници.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по националната сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio, където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време. Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review , The American Spectator, MSN , The Asia Times и безброй други. Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“ , „Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy “. Най-новата му книга „ A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine“ е достъпна за закупуване навсякъде, където се продават книги.