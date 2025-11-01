На теория Нидерландия би трябвало просто да върне Нексперия на китайците

Спомняте ли си Нексперия? Производителят на чипове, над който Нидерландия... пое контрол. Причината да вземат бизнеса от китайците беше за да избегнат американски санкции от така нареченото “правило 50%”. То грубо казано ограничава износа на компании, които имат поне 50% собственост на санкционирани собственици.

Е, САЩ отмени това правило за поне 1 година. То беше едно от оръжията им срещу Китай в преговорите за достъпа до редки метали.

Казано иначе - Европа си нанесе потенциална тежка щета върху индустрията (производителите на автомобили бият тревога за чиповете) и репутацията, за да предостави на САЩ “лост” за преговорите с Китай. Американците, съвсем разбираемо, моментално го изтъргуваха и въобще не се занимават с интересите на Европа.

Това са съвсем реалните рискове да нямаш собствен глас докато си по средата във война между две империи. Европейският съюз беше създаден, за да не се случва това. После да не ми обяснявате как да си критичен към лидерството на ЕС било да си антиевропеец - те предават самата идея на Европейския съюз.

Американците въобще не са виновни. Те успешно си гледат своите интереси. Не е техен проблем, че ние не гледаме своите.

Сега на теория Нидерландия би трябвало просто да върне Нексперия на китайците и всичко да приключи, ама...